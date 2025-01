Das Team des TSV Schmiden empfängt am Samstagabend, 18 Uhr, die Gäste des TSV Wolfschlugen. Der Stadtnachbar TV Oeffingen spielt am selben Tag um 20 Uhr gegen das Team des SV Leonberg/Eltingen.

Maximilian Hamm 30.01.2025 - 21:51 Uhr

Das leidenschaftliche Offensivspiel der dänischen Nationalmannschaft um den Topspieler Mathias Gidsel hat Benjamin Koch beeindruckt. Der Co-Trainer des TSV Schmiden war in der vergangenen Woche vor Ort in Herning/Dänemark, hat dort auch den 40:30-Sieg des Titelverteidigers gegen das deutsche Team miterlebt. „Das war eines meiner besten Handballspiele. Handball kann so toll sein“, sagt Benjamin Koch. Von der großen Weltbühne ist der 40-Jährige mittlerweile zurück in der doch beschaulichen Oberliga Württemberg und hat hier bereits die 26:29-Niederlage der Schmidener Handballer beim Tabellenführer TV Neuhausen/Erms an der Seitenlinie verfolgt. Auch dieses Spiel hat Benjamin Koch gefallen, nur das Ergebnis eben nicht. Am Samstag, 18 Uhr, empfängt das Team um den Cheftrainer Richard Babjak in heimischer Sporthalle den ehemaligen Ligaprimus TSV Wolfschlugen, der von Coach Steffen Klett, früher jahrelang beim SV Fellbach aktiv, angeleitet wird. „Uns geht es gut, wir haben keine Verletzungssorgen. Der Gegner hatte zuletzt eine Schwächephase, ist auf einer Achterbahnfahrt, so ein bisschen wie wir auch in dieser Saison“, sagt Benjamin Koch.