Die Handballer des TSV Schmiden um Matthias Fischer starten am Sonntag, 18 Uhr, beim Ligaprimus TV Neuhausen/Erms ins neue Jahr. Der Tabellenletzte TV Oeffingen empfängt die SG Schozach-Bottwartal.

Maximilian Hamm 24.01.2025 - 08:24 Uhr

Als die Handballer des TSV Schmiden in der Oberliga Württemberg letztmals um Punkte gekämpft haben, waren die Weihnachtsgeschenke noch nicht verteilt. Die Mannschaft um den Trainer Benjamin Koch hatte aber zuvor schon Grund zu feiern, denn sie schloss das sportliche Jahr mit einem 33:29-Sieg gegen die Gäste des TV Weilstetten ab. Am Sonntagabend (18 Uhr, Hofbühlhalle in Metzingen-Neuhausen), also fast genau fünf Wochen später, gastiert der Tabellenvierte aus Schmiden beim Ligaprimus TV Neuhausen/Erms, der nur einen Punkt vor ihm steht. Der Ligakonkurrent und Tabellenletzte TV Oeffingen empfängt am Sonntag, 17 Uhr, in der heimischen Sporthalle das Team der SG Schozach-Bottwartal.