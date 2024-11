Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden gewinnen das Heimspiel gegen den TSV Deizisau mit 33:28.

brs 11.11.2024 - 07:07 Uhr

Die Stimme von Benjamin Koch war am Samstag schon am frühen Abend – also noch vor der Partynacht – hörbar mitgenommen, „aber es hat sich ja gelohnt“, sagt der Trainer der Handballer des TSV Schmiden. Denn nach zuletzt zwei Niederlagen hat sein Team in der Oberliga mit dem 33:28-Sieg (17:16) gegen den TSV Deizisau wieder mal doppelt gepunktet. Und das gegen den Tabellendritten, der nach dem Abstieg mit 9:5 Punkten gut in die Saison gestartet war. Die Schmidener haben nun ein ausgeglichenes Punktekonto (8:8).