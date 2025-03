Die Handballer des TSV Schmiden um den treffsicheren Siebenmeter-Schützen Paul Feirabend gewinnen am Sonntagabend in der Oberliga beim Tabellenvorletzten TSV Deizisau mit 30:27.

Harald Landwehr 17.03.2025 - 08:33 Uhr

Eine ähnlich positive Zusatznachricht wie noch vergangene Woche, als der Hauptkonkurrent TV Neuhausen/Erms völlig überraschend gegen das Schlusslicht TV Oeffingen verloren hatte, gab es an diesem Wochenende nicht. Zumindest aber haben die Handballer des TSV Schmiden in der Oberliga Württemberg ihre eigenen Hausaufgaben im Titelrennen erfolgreich absolviert. Der Tabellenzweite gewann am Sonntagabend beim Vorletzten TSV Deizisau mit 30:27 (15:14) und hat bei noch sechs ausstehenden Begegnungen (der Konkurrent muss nur noch fünfmal ran) weiterhin zwei Zähler Rückstand auf den Ligaprimus. „Wir tun alles dafür, um unsere verbleibenden Spiele zu gewinnen, und dann schauen wir einfach mal, was das am Ende wert ist“, sagte Benjamin Koch, der ehemalige Chefcoach des TSV, der seinem Nachfolger Richard Babjak noch bis zum Saisonende als Assistent zur Verfügung steht.