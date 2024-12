Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden um den achtfachen Torschützen Paul Feirabend tun sich am Samstag zunächst schwer gegen die Gäste des SV Leonberg/Eltingen, setzen sich aber in den finalen fünf Spielminuten vom Gegner ab und gewinnen letztlich mit 25:21 (11:11).

Maximilian Hamm 01.12.2024 - 18:02 Uhr

Als Philip Schückle den 21:21-Ausgleichstreffer für die Handballer des SV Leonberg/Eltingen erzielt hat, war der Ausgang der Begegnung mit dem gastgebenden TSV Schmiden noch völlig offen. Fünf Minuten später war dieses Spiel in der Oberliga Württemberg zu Ende, und das Ergebnis von 25:21 sprach dann am Samstagabend vor den rund 150 Zuschauern doch recht eindeutig für die Schmidener Handballer. „Wir haben dieses Spiel in der Abwehr gewonnen mit einem überragenden Tormann Magnus Riegel“, sagte Benjamin Koch, der Trainer des TSV Schmiden. Tatsächlich war der Abwehrverbund entscheidend, ließ in den letzten zehn Spielminuten nur zwei Treffer zu, nach dem Ausgleichstreffer zum 21:21 gar keinen mehr. Diese Leistung in der Verteidigung war dieses Mal auch zwingend notwendig, denn im Angriff haperte es spürbar. Einzig Paul Feirabend traf recht zuverlässig – am Samstag per Sprungwurf häufiger als bei seiner Paradedisziplin Siebenmeter, bei der er, bei fünf Versuchen, zweimal scheiterte.