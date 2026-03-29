Handball – Oberliga TSV Wolfschlugen feiert vierten Sieg in Serie
Die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen sind derzeit nicht zu stoppen. Die Frauen des TSV Köngen unterliegen indes gegen den Zweiten SG Weinstadt mit 24:31.
Die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen sind derzeit nicht zu stoppen. Die Frauen des TSV Köngen unterliegen indes gegen den Zweiten SG Weinstadt mit 24:31.
Der Kampf um den Titel in der Handball-Oberliga ist entschieden. Durch den 35:30-Sieg gegen den Fünften TSV Amicitia Viernheim steigt der SKV Unterensingen unter Coach Michael Schwöbel als Erster auf. Der TSV Wolfschlugen steckt hingegen noch mitten im Aufstiegskampf: Durch den 36:31-Erfolg bei der SG BBM Bietigheim II – den vierten Sieg in Serie – verbesserten die Wolfschlugener auf Rang zwei ihre Ausgangslage.