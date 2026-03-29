Handball – Oberliga: TSV Wolfschlugen feiert vierten Sieg in Serie

Der Kampf um den Titel in der Handball-Oberliga ist entschieden. Durch den 35:30-Sieg gegen den Fünften TSV Amicitia Viernheim steigt der SKV Unterensingen unter Coach Michael Schwöbel als Erster auf. Der TSV Wolfschlugen steckt hingegen noch mitten im Aufstiegskampf: Durch den 36:31-Erfolg bei der SG BBM Bietigheim II – den vierten Sieg in Serie – verbesserten die Wolfschlugener auf Rang zwei ihre Ausgangslage.

Unsere Empfehlung für Sie Handball – Verbandsliga „Richtig geiles Handballspiel“ – Denkendorf feiert Derbysieg Der TSV Denkendorf dreht beim TSV Deizisau in der Schlussphase des Handball-Verbandsliga-Derbys noch einmal auf und feiert dank seines Torhüters Hardy Neubert einen 36:32-Erfolg. Männer Bietigheim II – Wolfschlugen 31:36

Wolfschlugens Trainer Steffen Klett hatte im Vorfeld vor der ungewohnten Atmosphäre in der Viadukthalle gewarnt, doch seine Mannschaft zeigte sich davon unbeeindruckt. Wolfschlugen knüpfte nahtlos an die zuletzt starken Leistungen an. Das Wolfschlugener Spielkonzept ging wieder einmal voll auf, obwohl der TSV in diesem Spiel häufig in Unterzahl agieren musste, mehr Zeitstrafen kassierte als der Gegner und zahlreiche Siebenmeter hinnehmen musste, die allesamt verwandelt wurden. Diese Schwächephase kompensierten die Hexenbanner jedoch mit klaren Aktionen und großer mannschaftlicher Geschlossenheit. TSV-Coach Klett hob besonders Patrick Kohl hervor, der mit wichtigen Treffern aus dem Rückraum sowie einer starken Siebenmeterquote überzeugte. Auch die Wolfschlugener Julian Blum und Moritz Bittner präsentierten sich erneut treffsicher und konsequent im Abschluss. Taktisch war das Team hervorragend auf den Gegner eingestellt und setzte die Vorgaben diszipliniert um. Die Bietigheimer hingegen mussten unter anderem auf Routinier Nils Boschen verzichten, auch Jona Bader war nicht vollständig fit. Nun folgt eine kurze Osterpause, bevor für Wolfschlugen die nächste Auswärtsaufgabe bei Saase3 Leutershausen II ansteht. Der Kampf um Platz eins ist zwar entschieden, Rang zwei wollen die Wolfschlugener aber bis zum Saisonende festigen. Die derzeitige Formkurve gibt den TSV-Handballern jedenfalls Rückenwind.

TSV Wolfschlugen: Wilhelm, Petruzzi; Wittmann (1), Kohl (5/4), Schmid, Toth (1), Bittner (5), Thurow (1), Schäfer (1), Blum (6), Mäußnest (4), Thumm (1), Mendler, Wieder, Jacobs, Francik (5).

Frauen

TSV Köngen – SG Weinstadt24:31

Bei den Köngenerinnen ist die Situation nach der 24:31-Niederlage zu Hause gegen den Zweiten SG Weinstadt dagegen eine andere. Die TSV-Frauen holten aus den letzten vier Spielen lediglich ein Remis und müssen sich in den verbleibenden Ligaspielen noch einmal steigern, um den Blick nach ganz unten zu vermeiden. „Bis zur Pause haben wir noch gut mitgespielt und hätten auch den Ausgleich schaffen können“, erklärte Köngens Co-Trainer Martin Schorr und ergänzte: „In der zweiten Hälfte sind uns aber viel zu viele Fehler unterlaufen, das darf uns gegen so einen starken Gegner nicht passieren. Am Ende hat uns dann der Biss gefehlt, um gegen den Zweiten etwas Zählbares zu holen.“ Zur Pause stand es noch 13:10 für die Weinstädterinnen und die Köngenerinnen waren dran, ein 8:0-Lauf der SG ab der 31. Minute besiegelte jedoch die Pleite.

TSV Köngen: Thoma, Pott; Rehm (2), Dobler (3), Luxenhofer (3), Klingler (2), Reichert (2), Christensen (4), Mitranic (2), Rapp, Lieb, Petsch (1), Allmendinger (5).