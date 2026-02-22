 
  Sport
  Lokalsport Region Esslingen

  TSV Wolfschlugen gewinnt „Kampfspiel"

Handball – Oberliga TSV Wolfschlugen gewinnt „Kampfspiel“

Handball – Oberliga: TSV Wolfschlugen gewinnt „Kampfspiel“
1
Wolfschlugens Marvin Thumm trifft vier Mal gegem Viernheim. Foto: /Herbert Rudel

Die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen setzen sich gegen den Tabellennachbarn aus Viernheim durch. Denkendorfs Frauen gewinnen, die Köngenerinnen kassieren eine deftige Packung.

Der Handball-Oberligist TSV Wolfschlugen gewinnt gegen den TSV Amicitia Viernheim mit 34:32. Die Frauen des TSV Denkendorf siegen deutlich mit 26:21, zeigen aber gegen das Kellerteam aus Gerhausen keine gute Leistung. Die Köngenerinnen sind beim 23:35 in Herbrechtigen/Bolheim chancenlos.

 

Männer

TSV Wolfschlugen – Am. Viernheim 34:32

„Es war ein enges Spiel mit viel Einsatz und Kampf“, fasste Wolfschlugens Abteilungsleiter Wolfgang Stoll die Partie zusammen. Gegen eine „körperlich übermächtige Mannschaft aus Viernheim“ setzen sich die Wolfschlugener am Ende knapp mit 34:32 durch. Dem TSV gelang es, einen 5:9-Rückstand zu egalisieren und so wieder ins Spiel zu kommen. Stoll hob hier vor allem den Neuzugang auf der Torhüter-Position Marvin Thurow hervor, der aus der A-Jugend von Frisch Auf Göppingen geholt wurde und für die Wolfschlugenern ein Doppelspielrecht – auch für die kommende Saison – besitzt. Die Partie blieb bis zum Ende ausgeglichen, erst kurz vor Schluss gelang es Wolfschlugen, das Spiel durch einen Drei-Tore-Lauf zu entscheiden. „Auch Marc Wieder mit seinen zehn Treffern, davon alle neun Siebenmeter souverän verwandelt, war ein Garant für den Erfolg“, ergänzte ein glücklicher Stoll.

TSV Wolfschlugen: Wilhelm, Thurow, Petruzzi; Wittmann (2), Schäfer, Prawatschke (4), Schmid, Toth (1), Bittner (2), Thumm (4), Mendler (4), Wieder (10/9), Jacobs (1), Blum (4), Mäußnest, Francik (2).

Frauen

TSV Denkendorf – TV Gerhausen26:21

„Es war das erwartet schwere Spiel“, sah sich Denkendorfs Trainer Christoph Hönig in seinen Ansprachen bestätigt. „Auch wenn das Endergebnis von 26:21 recht deutlich klingt, so war die Partie bis wenige Minuten vor Schluss ausgeglichen“, ergänzte Hönig. Durch einen 4:0-Lauf zum 22:18 war die Vorentscheidung drei Minuten vor Schluss dann gefallen. „Wir haben vorne und hinten nicht das gezeigt, was wir können, haben viele technische Fehler gemacht und einige Fahrkarten geworfen“, kritisierte Hönig. „Am Ende können wir froh sein, dass den Gerhausenerinnen die Kräfte ausgegangen sind.“

TSV Denkendorf: Schoen, Bürger; Drücker (1), Riehs (7/2), Krug (2/1), Luisa Rehkugler (6), Maier, Müller, Bartsch (2), Schön, Becker, Baskaya (8), Marie Rehkugler, Pfeiffer.

Herbrechtingen/Bolheim – Köngen 35:23

Köngens Co-Trainer Martin Schorr war nach der deutlichen Zwölf-Tore-Niederlage gegen den Tabellennachbarn bedient: „Es war ein gebrauchter Abend, wir haben es einfach nicht auf die Platte gebracht.“ Schorr monierte zu viele Fehler seiner Köngenerinnen und vermisste auch den nötigen Willen. Schnell lag das Team mit 1:6 und 2:10 zurück, nach einer Viertelstunde waren es bereits zehn Tore (4:14). Spätestens da war bereits eine Vorentscheidung gefallen. Etwas Positives gab es dennoch: „Unsere A-Jugendliche Marlene Reichert mit ihren sechs Treffern hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert“, lobte Schorr.

TSV Köngen: Thoma; Rehm, Kiedaisch (1), Luxenhofer, Cleve (3), Reichert (6), Christensen, Mitranic (3), Gehring, Lieb, Petsch (1), Klingler (2), Aller (7/5).

