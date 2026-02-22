Handball – Oberliga TSV Wolfschlugen gewinnt „Kampfspiel“
Die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen setzen sich gegen den Tabellennachbarn aus Viernheim durch. Denkendorfs Frauen gewinnen, die Köngenerinnen kassieren eine deftige Packung.
Der Handball-Oberligist TSV Wolfschlugen gewinnt gegen den TSV Amicitia Viernheim mit 34:32. Die Frauen des TSV Denkendorf siegen deutlich mit 26:21, zeigen aber gegen das Kellerteam aus Gerhausen keine gute Leistung. Die Köngenerinnen sind beim 23:35 in Herbrechtigen/Bolheim chancenlos.