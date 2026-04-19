 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. TSV Wolfschlugen verteidigt Rang zwei

Handball – Oberliga TSV Wolfschlugen verteidigt Rang zwei

Handball – Oberliga: TSV Wolfschlugen verteidigt Rang zwei
1
Wolfschlugens Felix Mendler (am Ball) erzielt gegen Plankstadt neun Treffer. Foto: /Jörn Kehle

Die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen holen einen 37:28-Sieg gegen den Vorletzten. Indes kassieren die Frauen des TSV Denkendorf spät den Ausgleich.

Während die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen zu Hause gegen den Vorletzten Handball Wölfe Plankstadt einen 37:28-Pflichtsieg feierten und Platz zwei verteidigten, verloren die Frauen des TSV Köngen bei der 18:19-Niederlage gegen den VfL Waiblingen II erneut – und sitzen auf dem drittletzten Platz fest. Die Handballerinnen des TSV Denkendorf holten ein 27:27-Remis gegen den TSV Heiningen. „Damit verabschieden wir uns aus dem Rennen um die Aufstiegsrelegation, aber wir blicken auf eine starke Saison zurück“, sagte Denkendorfs Trainer Christoph Hönig.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen verpflichtet zwei neue Spieler

Handball – 3. Liga TSV Neuhausen verpflichtet zwei neue Spieler

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen treiben ihre Kaderplanung voran – und die Frauen des TSV Wolfschlugen möchten indes einen schönen Saisonabschluss feiern.

Männer

Wolfschlugen – Wölfe Plankstadt 37:28

In der Anfangsphase hatten die Wolfschlugener Handballer zunächst keinen Zugriff auf das Spielgeschehen und passten sich zunächst dem Niveau des Gegners an. So geriet der TSV nach 20 Minuten mit 7:8 in Rückstand und leistete sich viele Fehler. Erst nach der 11:10-Führung durch Wolfschlugens Felix Mendler war eine spielerische Steigerung erkennbar – bis zur Pause setzte sich der TSV durch Treffer von Mattis Wittmann und Julian Blum auf 15:12 ab. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Wolfschlugener deutlich verbessert und bauten den Vorsprung schnell auf 19:13 aus. Zwar sorgten Zeitstrafen und eine Disqualifikation zwischenzeitlich für etwas Hektik, doch wirklich in Gefahr geriet der Wolfschlugener Sieg nicht mehr. Spätestens nach einem 5:0-Lauf zum 29:21 (49.) war die Partie entschieden.

TSV Wolfschlugen: Wilhelm, Thurow, Petruzzi; Wittmsnn (1), Schäfer, Kohl (6/2), Prawatschke, Schmid (2), Bittner, Weinmann (2), Thumm (5), Mendler (9), Wieder, Jacobs (3), Blum (4), Mäußnest (5).

Frauen

TSV Köngen – VfL Waiblingen II18:19

Die Köngenerinnen starteten trotz Personalsorgen stark in die Partie und lagen nach einem 5:0-Lauf nach zehn Minuten mit 5:1 in Führung. Auch zur Pause führte der TSV mit 10:8 und hielt den Zwei-Tore-Vorsprung bis zur 45. Minute (14:12). Dann folgte jedoch eine Schwächephase, in der die Waiblingerinnen die Partie drehten. „Es ist sehr schade, denn wir sind gut reingekommen, waren lange vorne, aber am Schluss gingen uns die Körner aus“, haderte Co-Trainer Martin Schorr und ergänzte: „Ich muss das Team aber loben. Die Spielerinnen haben das über weite Strecken super gemacht. Am Ende sind wir dann halt eingebrochen, weil wir derzeit keinen breiten Kader haben.“

TSV Köngen: Thoma, Pott; Rehm (3), Harder, Dobler (3), Luxenhofer (1), Klingler (2), Mitranic (4), Laufer, Lieb (1), Petsch, Allmendinger (4), Aller.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – Vorschau: Endspurt, Neustart und Derbytime

Handball – Vorschau Endspurt, Neustart und Derbytime

Die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach freuen sich auf „ein richtig geiles Spiel“. Beim Oberligisten SG Hegensberg/Liebersbronn blickt man optimistisch nach vorne.

TSV Denkendorf – TSV Heiningen27:27

Die Denkendorferinnen führten gegen die Heiningerinnen zur Pause mit 17:13 und ließen auch in der zweiten Hälfte zunächst wenig anbrennen. Ab der 45. Minute wendete sich jedoch das Blatt, als die Gäste die Partie mit einem 3:0-Lauf drehten (22:25). Die Denkendorferinnen ließen aber nicht die Köpfe hängen und erkämpften sich 35 Sekunden vor Schluss noch die 27:26-Führung. Das letzte Wort hatten jedoch die Heiningerinnen, die kurz vor Schluss noch den Ausgleich erzielten – sehr zum Ärger der Denkendorferinnen. „Wir hätten den Sieg nicht verdient gehabt, weil wir in Hälfte zwei immer einem Rückstand hinterhergelaufen sind“, betonte Coach Hönig.

TSV Denkendorf: Bürger, Schoen; Drücker (1), Pussinen, Riehs (10), Krug (2), Luisa Rehkugler (3) Maier (2), Müller (1), Bartsch, Schön (2), Becker, Baskaya (2), Dannenberg, Marie Rehkugler (4).

Weitere Themen

Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen verschafft sich gute Ausgangslage im Viertelfinale

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen verschafft sich gute Ausgangslage im Viertelfinale

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen gewinnen das Viertelfinal-Hinspiel der Playoffs der Finalrunde im Sportbad Neckarpark gegen den Uerdinger SV 08 mit 22:17.
Von Robin Kern
Fußball – Verbandsliga: „Die gewisse Lockerheit ist wieder da“ – FCE feiert dritten Sieg in Serie

Fußball – Verbandsliga „Die gewisse Lockerheit ist wieder da“ – FCE feiert dritten Sieg in Serie

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen bezwingen den Vierten Sf Dorfmerkingen mit 1:0 – und machen einen wichtigen Schritt im Kampf gegen den Abstieg.
Von Robin Kern
Wasserball – 2. Bundesliga: SSVE-Männer gehen mit „Bauchschmerzen“ in die Playoffs

Wasserball – 2. Bundesliga SSVE-Männer gehen mit „Bauchschmerzen“ in die Playoffs

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen empfangen im Hinspiel des Play-off-Viertelfinales den Uerdinger SV.
Von Robin Kern
Fußball – Bezirkspokal: TSV Wernau steht im Halbfinale

Fußball – Bezirkspokal TSV Wernau steht im Halbfinale

Die Kreisliga-A-Fußballer setzen sich im Bezirkspokal in Kirchheim im Elfmeterschießen durch, Bezirksligist TSV Berkheim scheidet aus.
Von sip
Handball – Trainersuche: Der Nachwuchs- und der Zeitfaktor

Handball – Trainersuche Der Nachwuchs- und der Zeitfaktor

Warum sich einige Handballclubs schwer tun, einen Trainer zu finden. Der Verbandsligist TSV Deizisau zumindest ist mittlerweile sehr weit.
Von Sigor Paesler
EZ-Fußballpokal 2026: Von Ruit soll ein Aufbruch ausgehen

EZ-Fußballpokal 2026 Von Ruit soll ein Aufbruch ausgehen

Das Teilnehmerfeld des 47. EZ-Fußballpokals in Ruit steht. Der FV Plochingen will erst den Klassenverbleib schaffen und dann den Titel verteidigen.
Von Sigor Paesler
Fußball – Vorschau: Im Tabellenkeller ist Killermentalität gefragt

Fußball – Vorschau Im Tabellenkeller ist Killermentalität gefragt

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen wollen lieber „Punkte statt lobende Worte sammeln“. Kreisliga-A-Spitzenreiter TSV Deizisau erwartet eine „heiße Kiste“ in Unterboihingen.
Von Robin Kern
Handball – Regionalliga: HSG Ostfildern gewinnt Nachholspiel in Waiblingen

Handball – Regionalliga HSG Ostfildern gewinnt Nachholspiel in Waiblingen

Die Ostfilderner erarbeiten sich den verdienten 38:33-Sieg in der zweiten Hälfte.
Von sip
Fußball – Bezirkspokal: TSV Wernau erwartet ein „50:50-Spiel“ um den Halbfinaleinzug

Fußball – Bezirkspokal TSV Wernau erwartet ein „50:50-Spiel“ um den Halbfinaleinzug

Die Kreisliga-A-Kicker des TSV Wernau treten im Viertelfinale des Bezirkspokals beim AC Catania Kirchheim an, während der Bezirksligist TSV Berkheim gegen SV Ebersbach gefordert ist.
Von Robin Kern
Motorsport: Parcours Racing ist echte Maßarbeit

Motorsport Parcours Racing ist echte Maßarbeit

Der AMC Mittlerer Neckar ist Deutschlands erfolgreichster Club im Parcours Racing. Der Motorsport für den kleinen Geldbeutel hat aber Nachwuchssorgen.
Von Kerstin Dannath
Weitere Artikel zu Oberliga
 
 