Handball – Oberliga: TSV Wolfschlugen verteidigt Rang zwei

Während die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen zu Hause gegen den Vorletzten Handball Wölfe Plankstadt einen 37:28-Pflichtsieg feierten und Platz zwei verteidigten, verloren die Frauen des TSV Köngen bei der 18:19-Niederlage gegen den VfL Waiblingen II erneut – und sitzen auf dem drittletzten Platz fest. Die Handballerinnen des TSV Denkendorf holten ein 27:27-Remis gegen den TSV Heiningen. „Damit verabschieden wir uns aus dem Rennen um die Aufstiegsrelegation, aber wir blicken auf eine starke Saison zurück“, sagte Denkendorfs Trainer Christoph Hönig.

Unsere Empfehlung für Sie Handball – 3. Liga TSV Neuhausen verpflichtet zwei neue Spieler Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen treiben ihre Kaderplanung voran – und die Frauen des TSV Wolfschlugen möchten indes einen schönen Saisonabschluss feiern. Männer Wolfschlugen – Wölfe Plankstadt 37:28

In der Anfangsphase hatten die Wolfschlugener Handballer zunächst keinen Zugriff auf das Spielgeschehen und passten sich zunächst dem Niveau des Gegners an. So geriet der TSV nach 20 Minuten mit 7:8 in Rückstand und leistete sich viele Fehler. Erst nach der 11:10-Führung durch Wolfschlugens Felix Mendler war eine spielerische Steigerung erkennbar – bis zur Pause setzte sich der TSV durch Treffer von Mattis Wittmann und Julian Blum auf 15:12 ab. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Wolfschlugener deutlich verbessert und bauten den Vorsprung schnell auf 19:13 aus. Zwar sorgten Zeitstrafen und eine Disqualifikation zwischenzeitlich für etwas Hektik, doch wirklich in Gefahr geriet der Wolfschlugener Sieg nicht mehr. Spätestens nach einem 5:0-Lauf zum 29:21 (49.) war die Partie entschieden.

TSV Wolfschlugen: Wilhelm, Thurow, Petruzzi; Wittmsnn (1), Schäfer, Kohl (6/2), Prawatschke, Schmid (2), Bittner, Weinmann (2), Thumm (5), Mendler (9), Wieder, Jacobs (3), Blum (4), Mäußnest (5).

Frauen

TSV Köngen – VfL Waiblingen II18:19

Die Köngenerinnen starteten trotz Personalsorgen stark in die Partie und lagen nach einem 5:0-Lauf nach zehn Minuten mit 5:1 in Führung. Auch zur Pause führte der TSV mit 10:8 und hielt den Zwei-Tore-Vorsprung bis zur 45. Minute (14:12). Dann folgte jedoch eine Schwächephase, in der die Waiblingerinnen die Partie drehten. „Es ist sehr schade, denn wir sind gut reingekommen, waren lange vorne, aber am Schluss gingen uns die Körner aus“, haderte Co-Trainer Martin Schorr und ergänzte: „Ich muss das Team aber loben. Die Spielerinnen haben das über weite Strecken super gemacht. Am Ende sind wir dann halt eingebrochen, weil wir derzeit keinen breiten Kader haben.“

TSV Köngen: Thoma, Pott; Rehm (3), Harder, Dobler (3), Luxenhofer (1), Klingler (2), Mitranic (4), Laufer, Lieb (1), Petsch, Allmendinger (4), Aller.

TSV Denkendorf – TSV Heiningen27:27

Die Denkendorferinnen führten gegen die Heiningerinnen zur Pause mit 17:13 und ließen auch in der zweiten Hälfte zunächst wenig anbrennen. Ab der 45. Minute wendete sich jedoch das Blatt, als die Gäste die Partie mit einem 3:0-Lauf drehten (22:25). Die Denkendorferinnen ließen aber nicht die Köpfe hängen und erkämpften sich 35 Sekunden vor Schluss noch die 27:26-Führung. Das letzte Wort hatten jedoch die Heiningerinnen, die kurz vor Schluss noch den Ausgleich erzielten – sehr zum Ärger der Denkendorferinnen. „Wir hätten den Sieg nicht verdient gehabt, weil wir in Hälfte zwei immer einem Rückstand hinterhergelaufen sind“, betonte Coach Hönig.

TSV Denkendorf: Bürger, Schoen; Drücker (1), Pussinen, Riehs (10), Krug (2), Luisa Rehkugler (3) Maier (2), Müller (1), Bartsch, Schön (2), Becker, Baskaya (2), Dannenberg, Marie Rehkugler (4).