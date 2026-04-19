Handball – Oberliga TSV Wolfschlugen verteidigt Rang zwei
Die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen holen einen 37:28-Sieg gegen den Vorletzten. Indes kassieren die Frauen des TSV Denkendorf spät den Ausgleich.
Die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen holen einen 37:28-Sieg gegen den Vorletzten. Indes kassieren die Frauen des TSV Denkendorf spät den Ausgleich.
Während die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen zu Hause gegen den Vorletzten Handball Wölfe Plankstadt einen 37:28-Pflichtsieg feierten und Platz zwei verteidigten, verloren die Frauen des TSV Köngen bei der 18:19-Niederlage gegen den VfL Waiblingen II erneut – und sitzen auf dem drittletzten Platz fest. Die Handballerinnen des TSV Denkendorf holten ein 27:27-Remis gegen den TSV Heiningen. „Damit verabschieden wir uns aus dem Rennen um die Aufstiegsrelegation, aber wir blicken auf eine starke Saison zurück“, sagte Denkendorfs Trainer Christoph Hönig.