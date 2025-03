Die Handballer des TV Oeffingen verlieren in der Oberliga beimTSV Wolfschlugen mit 26:28. Ihr Aufbäumen in der zweiten Spielhälfte wird nicht belohnt.

Der Rückraumspieler Maximilian Schmid-Ungerer ist bereits nach zehn Spielminuten aufgrund einer Schulterverletzung ausgefallen. Ein Rückschlag für die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen. Es sollte am Samstagabend im Heimspiel gegen das Team des TV Oeffingen nicht der einzige bleiben. Drei Minuten später schubste Marvin Thumm seinen Gegner Robin Paul in der Luft und sah dafür die rote Karte. Kurz vor der Halbzeit traf es dann auch Jonas Jacobs; nach der dritten Zeitstrafe musste er ebenfalls vom Feld. Drei Minuten vor Schluss war dann Jan Terbeck aus demselben Grund nicht mehr spielberechtigt. Trotz der Ausfälle setzten die Gastgeber sich letztlich mit 28:26 durch. „Da war mehr drin, aber wir haben hinten raus ein paar Fehler zu viel gemacht“, sagte Benjamin Brack, der Trainer des Tabellenletzten TV Oeffingen.

Tormann Kay Siemer steigert sich nach der Pause

Vor der Pause hatten die Gäste Probleme in der Abwehr, bekamen keinen Zugriff auf die Gegenspieler. In der zweiten Spielhälfte lief es besser, was auch mit der Leistungssteigerung ihres Tormanns Kay Siemer zu tun hatte. Jetzt konnten die Oeffinger Handballer einen 12:16-Rückstand aufholen. Ferdinand Würmle traf 20 Minuten vor Schluss zum 18:18-Ausgleich. Doch das Aufbäumen in dieser zweiten Spielhälfte wurde letztlich nicht belohnt. Das lag auch daran, dass die fünffachen Torschützen Lucas Frey und Lion Haase sowie ihre Mitstreiter die Ausfälle des Gegners gegen Ende nicht nutzen konnten, weil sie selbst mit Zeitstrafen bedacht wurden. „Wir haben dann alles oder nichts gespielt, aber es hat eben nicht gereicht“, sagte der Coach Benjamin Brack.

Negativ ausgewirkt haben sich bei den Gästen auch die drei vergebenen Chancen per Siebenmeter. Bei den Gastgebern des TSV Wolfschlugen traf Patrick Kohl – am Ende mit zehn Treffern der beste Werfer auf dem Feld – alle seine vier Siebenmeter. Und so haben die Handballer des TV Oeffingen auch am Samstagabend wieder einmal gezeigt, dass sie in dieser Oberliga Württemberg mithalten können mit den Konkurrenten. Der 29:28-Heimsieg gegen den Tabellenführer TV Neuhausen/Erms eine Woche zuvor war dafür das beste Beispiel. Aber es war eben auch eine Ausnahme, bei der sie sich letztlich mit Punkten belohnt haben.

Am Samstag geht es gegen den TV Flein

Sechs Spiele stehen jetzt für das Team um Benjamin Brack noch auf dem Programm. Zunächst das Heimspiel am Samstag, 20 Uhr, gegen die Gäste des TV Flein. Sechs Spiele noch in der Oberliga, bevor dann in der Verbandsliga ein Umbruch stattfinden wird. Tobias Unfried wird künftig die Mannschaft als Trainer verantworten, und auch der Kader wird sich wesentlich verändern.

TV Oeffingen: Siemer, Wersch – Frey (5), Haase (5), Robin Paul (4), Meyer (3/1), Köngeter (2/1), Schad (2), Würmle (2), Zoller (2), Langenfeld (1), Klinger, Maier