Die Handballer des TV Oeffingen verlieren in der Oberliga gegen die SG BBM Bietigheim II mit 26:28 (15:13).

Susanne Degel 27.10.2024 - 10:08 Uhr

Die Handballer des TV Oeffingen müssen in der Oberliga Württemberg weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg warten. Im Heimspiel am Samstagabend verlor der Tabellenletzte um den Trainer Benjamin Brack gegen die Zweitvertretung der SG BBM Bietigheim mit 26:28. Mitentscheidend für den Spielausgang war dabei die Phase direkt nach Wiederanpfiff, in der die Gäste binnen elf Minuten den 13:15-Pausenrückstand in eine 22:17-Führung umwandelten. Ein Rückstand, den die Oeffinger, die in der ersten Hälfte lediglich einmal, beim 8:9 (20.) im Hintertreffen waren, bis zur Schlusssirene nicht mehr egalisieren konnten.