Maximilian Hamm 23.03.2025 - 12:23 Uhr

Die Handballer des TV Oeffingen stehen in der Oberliga abgeschlagen am Tabellenende. Das Team des TV Flein zählt zu den Aufstiegsanwärtern. Doch am Samstagabend war der Eindruck entstanden, dass die Mannschaft um den Trainer Benjamin Brack auf dem Sprung nach oben ist. Robust in der Abwehr, konzentriert im Angriff und mit sehenswerten Spielzügen hat sie die Gäste fortlaufend vor Probleme gestellt und sie überrumpelt. Am Ende durften die Gastgeber sich über einen 36:31-Erfolg freuen. Es war erst der dritte Saisonsieg für die Oeffinger Handballer, und der Coach hat nach dem jüngsten Auftritt die Frage gestellt, was in dieser Saison möglich gewesen wäre, wenn sein Team beständig so gespielt hätte. Zumindest den Abstieg in die Verbandsliga hätte es wohl abwenden können.