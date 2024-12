Die Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstag ihr erstes Spiel in dieser Oberligasaison – 30:26 gegen die Gäste der SG H2Ku Herrenberg. Der Trainer scheidet zum Ende dieser Runde aus.

Maximilian Hamm 08.12.2024 - 14:53 Uhr

Nach dem 30:26-Erfolg gegen die Gäste der SG H2Ku Herrenberg feierten die Handballer des TV Oeffingen ausgelassen. Das war am Samstagabend ihr erster Sieg in dieser Oberligasaison. Von der Zuschauertribüne kamen auch die – zahlreichen – verletzten Akteure dazu und bildeten eine Jubeltraube. Nur einer verschwand umgehend in die Kabine und stand später bei den Chorgesängen auf dem Feld still am äußeren Rand der Spielerkette: der Trainer Benjamin Brack. Er war nicht in Feierlaune. Am vergangenen Donnerstagabend hatten ihm der Abteilungsleiter Christoph Keller und der Sportliche Leiter Claudio Trovato in kleiner Runde mitgeteilt, dass sie in der nächsten Spielzeit ohne ihn planen.