Die Handballer des TV Oeffingen gewinnen in der Oberliga gegen den TV Neuhausen/Erms mit 29:28.

Susanne Degel 10.03.2025 - 14:00 Uhr

Wer hätte das für möglich gehalten? Der Tabellenletzte bezwingt den Tabellenprimus. So geschehen am Samstag in der Oeffinger Sporthalle. Mit 29:28 siegte der designierte Oberliga-Absteiger TVOe gegen den TV Neuhausen/Erms. Mit dem Unentschieden im Hinspiel haben die Oeffinger Handballer damit drei ihrer sieben Punkte gegen den Spitzenreiter geholt. „Das ist obskur“, sagt der Trainer Benjamin Brack.