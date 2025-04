Die Handballer des TV Oeffingen verlieren in der Oberliga gegen die Gäste des TV Weilstetten mit 27:39.

Maximilian Hamm 13.04.2025 - 14:12 Uhr

Zuletzt hatten die Oberliga-Handballer des TV Oeffingen in der heimischen Sporthalle dreimal nacheinander gewonnen: 29:28 gegen den Ligaprimus TV Neuhausen/Erms, 36:31 gegen den Tabellenfünften TV Flein und 35:30 gegen den Tabellenachten HSG Langenau/Elchingen. Da hat der Absteiger gar nicht gespielt wie ein Absteiger. Doch am Samstagabend hat die Mannschaft um den scheidenden Trainer Benjamin Brack nicht an diese Leistungen anknüpfen können. Gegen die Gäste des TV Weilstetten, die noch um den Ligaverbleib kämpfen, verlor sie mit 27:39 (14:18). „Wir haben keinerlei taktische Disziplin gezeigt, keine Zweikampfstärke, wir haben nicht die richtige Einstellung zu diesem Spiel gefunden“, sagte der Coach des TV Oeffingen. Tatsächlich hat der Absteiger dieses Mal wieder gespielt wie ein Absteiger.