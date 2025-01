Die Handballer des TV Oeffingen verlieren zum Jahresauftakt am Sonntag beim TSV Deizisau mit 34:37.

Maximilian Hamm 13.01.2025 - 08:54 Uhr

Robin Paul und Lion Haase waren am Sonntagabend fast über die gesamte Spielzeit im Innenblock gefordert. Das ist keinesfalls ihre gewohnte Position. Normalerweise stehen im Zentrum des Abwehrverbunds Maximilian Wögerer und Simon Merz. Oder auch Luca Klinger oder Marco Kolotuschkin. Doch die Handballer des TV Oeffingen müssen in dieser Saison in fast jedem Oberligaspiel improvisieren, denn aus verschiedenen Gründen fallen immer wieder Spieler aus. Gegen Ende ist den Gästen vor den rund 300 Zuschauern in der Hermann-Ertinger-Sporthalle in Deizisau zudem die Kraft ausgegangen, auch deshalb verloren sie beim TSV Deizisau mit 34:37 (17:16). „Das war viel Kampf, aber auch viel Krampf“, sagte der TVOe-Trainer Benjamin Brack.