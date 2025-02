Die Handballer des TV Oeffingen verlieren gegen die Gäste derSG Lauterstein mit 24:38 und nähern sich unaufhaltsam dem Abstieg.

Maximilian Hamm 17.02.2025 - 14:05 Uhr

Neun Spiele stehen für die Handballer des TV Oeffingen in dieser Saison noch auf dem Programm. Spätestens seit der 24:38-Niederlage am Samstagabend vor den rund 200 Zuschauern in der heimischen Sporthalle gegen die Gäste der SG Lauterstein ist klar, dass dies für die Mannschaft um den Trainer Benjamin Brack eine Abschiedstour in der Oberliga Württemberg sein wird. Sie hat in diesem Jahr bewiesen, dass sie mit diesem Aufgebot in dieser Liga nicht konkurrenzfähig ist. Die beiden jüngsten Heimspiele gegen die Teams des SV Leonberg/Eltingen (26:35) und jetzt gegen den Verbund der SG Lauterstein – wahrlich keine Topmannschaften der Liga – hätten vielleicht noch eine Wende im Kampf gegen den Abstieg in die Verbandsliga bringen können. Sie wurden zum Debakel. Der Punktgewinn bei der SG Weinstadt (31:31), der zwischen diesen Begegnungen lag, war nur ein Strohfeuer.