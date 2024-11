Die Handballer des TV Oeffingen verlieren am Sonntag in der Oberliga beim TV Flein mit 25:35 (13:18) und bleiben ohne Sieg Tabellenletzte.

Maximilian Hamm 18.11.2024 - 09:19 Uhr

Wenn die gewöhnliche Abwehrformation mit eher defensivem Charakter nicht funktioniert, greifen Trainer beim Handball gern zu einer offensiveren Variante mit Manndeckung. Das ist oftmals auf dem Weg zur voraussichtlichen Niederlage ein Akt der Verzweiflung. Benjamin Brack hat sich am Sonntagabend in der Auszeit eine Viertelstunde vor Schluss – die Handballer des TV Oeffingen lagen zu diesem Zeitpunkt in der Sandberghalle beim TV Flein mit 16:23 zurück – genau zu dieser Manndeckung entschieden. Sie brachte nichts ein. Die Gäste verloren diese Begegnung in der Oberliga Württemberg am Ende mit 25:35 (13:18) und bleiben sieglos Tabellenletzte. „In der Abwehr hat die Aufmerksamkeit gefehlt, vorn hatten wir keine Durchschlagskraft und im Rückzugsverhalten Einstellungsprobleme“, sagte Benjamin Brack, der auch das fehlende Selbstvertrauen als Grund für die Niederlage anführte.