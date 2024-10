Mutlos am Anfang und am Ende

Die Handballer des TV Oeffingen um Maximilian Pfeil verlieren am Samstagabend gegen die Gäste der SG Weinstadt mit 27:29, weil in den entscheidenden Situationen kein Spieler Verantwortung übernimmt.

Maximilian Hamm 13.10.2024 - 11:33 Uhr

Marcel Meyer war torhungrig am Samstagabend. Aber in den finalen zehn Spielminuten traf der Spielmacher des TV Oeffingen nicht mehr. Er war nicht satt, er war verletzungsbedingt gar nicht mehr dabei. Einen wie Marcel Meyer hätten die Gastgeber vor den rund 400 Zuschauern in der Schlussphase aber gut gebrauchen können. Denn die Oeffinger Handballer um den Trainer Benjamin Brack konnten sich nie absetzen von den Gästen der SG Weinstadt.