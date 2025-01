Fußball-Oberliga: SV Fellbach „Wir wollten es auch einfach allen zeigen“

Nach dem jüngsten Aufstieg von der Verbands- in die Oberliga haben die Fußballer des SV Fellbach in den ersten 20 von 34 Spielen 21 Punkte gesammelt. Die Abstiegsgefahr ist groß. Trotzdem glaubt der Trainer Tomislav Zoric an den Ligaverbleib. Im Gespräch sagt er, warum.