Die Handballer des TV Oeffingen empfangen am Samstag, 20 Uhr, das Team der SG Lauterstein. Der TSV Schmiden spielt um 17.30 Uhr bei der SG Schozach-Bottwartal.

Maximilian Hamm 14.02.2025 - 09:33 Uhr

Der Trainer Richard Babjak hat nach eigener Aussage keine Angst gehabt. Zu keiner Minute. Auch nicht, als die Handballer des TSV Schmiden beim TV Flein eine 26:12-Führung kurz vor Schluss fast noch verspielt hätten. Sie gewannen am Ende mit 38:34 und sind in der Oberliga Württemberg nach dem jüngsten Erfolg die ersten Verfolger des Tabellenführers TV Neuhausen/Erms. Richard Babjak weiß um die Stärke seiner Mannschaft, in der ersten Spielhälfte hat sie diese eindrucksvoll bewiesen. „Nach der Pause haben wir die Situation unterschätzt, haben nachgelassen und Fehler gemacht“, sagt der Chefcoach des TSV Schmiden.