Handball – Oberliga Veit Wager schmeißt bei der SG Heli hin
Nach der 27:28-Niederlage gegen die SG Lauterstein tritt der Trainer zurück. SKV Unterensingen ist vorzeitig Meister.
Nach der 27:28-Niederlage gegen die SG Lauterstein tritt der Trainer zurück. SKV Unterensingen ist vorzeitig Meister.
Die beiden Nachrichten des Spieltags in der Handball-Oberliga: Der SKV Unterensingen feiert durch 33:24-Sieg gegen SG Schozach/Bottwartal vorzeitig die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga. Und bei der SG Hegensberg/Liebersbronn erklärte Trainer Veit Wager nach der 27:28-Niederlage gegen die SG Lauterstein seinen sofortigen Rücktritt und erwischte damit die Vereinsführung kalt. „Das war für uns eine Überraschung, wir hatten keine Vorahnung und können es uns nicht richtig erklären“, sagte Abteilungsleiterin Anna Lederle, die für die kommende Saison mit Wager geplant hatte. Bis zum Ende der laufenden Runde soll es eine interne Lösung geben. Wager war zunächst nicht zu erreichen.