Handball – Oberliga/Verbandsliga TSV Denkendorf hat noch alles „in der eigenen Hand“
Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Denkendorf verlieren das Top-Spiel gegen den Spitzenreiter SG H2Ku Herrenberg knapp mit 26:28.
Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Denkendorf verlieren das Top-Spiel gegen den Spitzenreiter SG H2Ku Herrenberg knapp mit 26:28.
Die Oberliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn verloren ihre Partie beim Dritten TV Flein mit 27:31 und stehen auf Rang neun. Indes unterlagen die Handballerinnen des TSV Denkendorf im Top-Spiel beim Spitzenreiter SG H2Ku Herrenberg knapp mit 26:28. „Wir haben aber alles immer noch in der eigenen Hand, um auf Rang zwei zu landen, müssen nun nur unsere Hausaufgaben machen“, sagte Denkendorfs Coach Christoph Hönig und ergänzte: „Wir erzwingen den Aufstieg nicht, da unsere Entwicklung rasant genug ist, aber wir geben unser Bestes, um Zweiter zu werden. Das wäre schon ein Riesenerfolg.“