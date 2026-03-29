Handball – Oberliga/Verbandsliga: TSV Denkendorf hat noch alles „in der eigenen Hand“

Die Oberliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn verloren ihre Partie beim Dritten TV Flein mit 27:31 und stehen auf Rang neun. Indes unterlagen die Handballerinnen des TSV Denkendorf im Top-Spiel beim Spitzenreiter SG H2Ku Herrenberg knapp mit 26:28. „Wir haben aber alles immer noch in der eigenen Hand, um auf Rang zwei zu landen, müssen nun nur unsere Hausaufgaben machen“, sagte Denkendorfs Coach Christoph Hönig und ergänzte: „Wir erzwingen den Aufstieg nicht, da unsere Entwicklung rasant genug ist, aber wir geben unser Bestes, um Zweiter zu werden. Das wäre schon ein Riesenerfolg.“

Unsere Empfehlung für Sie Handball – Verbandsliga „Richtig geiles Handballspiel“ – Denkendorf feiert Derbysieg Der TSV Denkendorf dreht beim TSV Deizisau in der Schlussphase des Handball-Verbandsliga-Derbys noch einmal auf und feiert dank seines Torhüters Hardy Neubert einen 36:32-Erfolg. Männer – Oberliga TV Flein – SG Heli 31:27

Guter Start, aber ein schlechtes Ende: Die Heli-Handballer lagen nach drei Minuten durch die Tore von Alexander Stammhammer und Noah Herda mit 2:0 in Front, aber der Favorit aus Flein kämpfte sich bis zur 18. Minute zurück in die Partie und glich zum zwischenzeitlichen 9:9 aus. Die SG Heli blieb aber das effizientere Team und führte durch einen 5:0-Lauf vier Minuten später mit 14:9 – und ging mit einem Tor Vorsprung in die Kabine (16:15). Nach der Pause war es vorerst noch ein Spiel auf Augenhöhe, ehe sich das Blatt wendete, die Fleiner neun Minuten vor Schluss erstmals in Front lagen (25:24) – und danach nichts mehr anbrennen ließen.

SG Hegensberg/Liebersbronn: Blum, Schieche; Lampart, Schatz (3), Fischer, Rosenbauer, Heetel (7), Hummel, Prauß (4), Vollstädt, Stammhammer (4), Hahnloser (4), Hettich, Fausten, Herda (5).

Frauen – Oberliga

H2Ku Herrenberg – Denkendorf28:26

Es war ein spannendes Top-Spiel, aber am Ende siegte beim 28:26-Erfolg der Spitzenreiterinnen aus Herrenberg gegen die Denkendorferinnen dann doch laut Coach Hönig „die Qualität der Favoritinnen, die in der Oberliga eigentlich nichts verloren haben“. Bis zur Pause agierten die TSV-Handballerinnen aber auf Augenhöhe und lagen nur mit 11:12 zurück. „Wir hatten sogar die Chance, das Ergebnis zu drehen. Aber vor allem in der zweiten Hälfte fabrizierten wir zu viele technische Fehler und warfen zu viele einfache Bälle weg. Die Spitzenreiterinnen waren schlagbar, aber uns gingen dann am Ende die Kräfte aus“, resümierte Hönig.

TSV Denkendorf: Bürger, Schoen, Schön, Drücker, Pussinen, Riehs (11), Krug (4), Luisa Rehkugler (4), Maier (1), Müller (1), Bartsch (2), Becker, Baskaya (2), Marie Rehkugler (1).

Unsere Empfehlung für Sie Handball – Regionalliga Plochingens Hoffnungen schwinden Die Handballer des TV Plochingen verlieren das Kellerduell beim TV Neuhausen/Erms und verringern die Chance auf den Klassenverbleib.

SG Degmarn/Oedheim – SG Heli43:21

In der Verbandsliga, Staffel 1, verloren die Frauen des Dritten SG Hegensberg/Liebersbronn derweil ihr Top-Spiel beim Ersten SG Degmarn/Oedheim deutlich mit 21:43. Dabei lagen die Berghandballerinnen zur Pause mit sieben Toren hinten (13:20) – und schafften es in Hälfte zwei auch nicht mehr, dem Favoriten richtig Paroli zu bieten.

SG Hegensberg/Liebersbronn: Balz, Feldmaier; Maier, Gose, Frick (3), Medinger (2), Dobers (4), Lösch (8), Akcay (1), Frantz (3), Traub.