Handball – Oberliga/Verbandsliga: TSV Denkendorf verpasst Coup gegen den Dritten

Die Handballer aus Wolfschlugen sowie die Frauen der SG Heli punkten jeweils doppelt, die Denkendorfer, das Team Esslingen und die Frauen des TSV Neuhausen blieben dagegen ohne Punkte. Während die Männer aber gute Leistungen zeigen, enttäuschen die favorisierten Neuhausenerinnen gegen das Schlusslicht.

Der TSV Wolfschlugen setzte sich erwartungsgemäß gegen das Tabellenschlusslicht TSV Bönnigheim durch, wobei es zwischendurch mehrfach recht knapp zuging. „Die Leistung war absolut nicht berauschend“, sagte Abteilungsleiter Wolfgang Stoll. Mitte des ersten Abschnitts zogen die Hexenbanner mehrmals auf vier Tore davon und erhöhten direkt nach dem Wechsel auf 17:11. „Doch die Gäste konnten überraschend zum 18:18 ausgleichen und das Spiel war wieder offen“, musste Stoll feststellen. Mit einem Vier-Tore-Lauf zog der TSV zwar wieder davon, Bönnigheim kam beim 26:27 allerdings nochmals zurück, ehe drei weitere Treffer der Wolfschlugener den Heimsieg perfekt machten.

TSV Wolfschlugen: Wilhelm, Thurow, Petruzzi; Wittmann, Prawatschke (6/4), Schmid (1), Toth (6), Bittner (4), Mendler, Wieder (2), Jacobs, Blum (4), Mäußnest (3), Francik (3), Grüb (1).

Denkendorf – Hofen/Hüttlingen31:33

Auch wenn am Ende die fünfte Niederlage in Folge zu Buche stand, war Denkendorfs Torhüter Benedikt Schrade trotzdem zufrieden: „Im Vergleich zu den vergangenen Wochen haben wir ein tolles Spiel geliefert. Vor allem in der Abwehr waren wir endlich wieder deutlich intensiver. Hier hat uns die Rückkehr von Niklas Ockers sehr gut getan.“ Doch auch vom Spiel nach vorne war Schrade angetan: „Unser Tempospiel war im Vergleich zu den vergangenen Spielen nicht wiederzuerkennen.“ Enttäuscht waren sie beim TSV aber dennoch: „Schade, dass es nicht mindestens zu einem Punkt gereicht hat, den hätten wir uns mehr als verdient.“

TSV Denkendorf: Neubert, Schrade; Rapp (2/2), Schmid (5), Jäger (11), Geiselhart (2), Lohmann, Quintus, Beck (2), Piskureck (2), Müller (3), Kaiser, Bader, Riehs (4/1), Ockers.

Team Esslingen – TSV Bartenbach27:32

Beim Stand von 24:24 (49. Minute) war die Partie noch ausgeglichen. „In den letzten zehn Minuten sind uns leider die Körner ausgegangen“, fasste Team-Spieler Benedikt Frohna die entscheidenden Momente zusammen, verwies aber auch auf die Stärke des Gegners und ergänzte: „Leider war das Ergebnis hintenraus etwas zu hoch.“ Aber mit der Leistung seiner Mannschaft war Frohna zufrieden und ist sich sicher, dass damit in den kommenden Spielen punktemäßig etwas möglich sein wird.

Team Esslingen: Boss, Schlemmer; David Frohna (1), Adelt (6), Matts Fischer (2), Mader, Jakob Guhl (1), Lennart Fischer, Braune (6/3), Mehlitz, Felix Guhl (6), Benedikt Frohna, Vetter, Bernhardt (5), Humburg.

Frauen – Verbandsliga

SG Heli – HR Bottwartal25:17

Von Beginn an ließen die Heli-Frauen keinen Zweifel aufkommen, wer die Halle als Sieger verlassen möchte. Schnell lagen sie mit 4:0 in Führung und bauten diese bis zur Pause auf acht Tore aus. Nach dem Wechsel betrug der Vorsprung zwischendurch zehn Treffer und der Heimsieg war so zu keiner Zeit in Gefahr. Durch die gleichzeitige Niederlage von Degmarn-Ödheim beim Kellerteam Heilbronn rückten die Berghandballerinnen wieder dicht an den Spitzenreiter heran.

SG Hegensberg/Liebersbronn: Balz, Feldmaier; Hagen (1), Maier (2), Gose, Frick (3), Medinger (1), Dobers (1), Lösch (7), Akcay, Frantz (6/1), Stumpp (2), Traub (2).

Neuhausen – Hofen/Hüttlingen24:27

Wichtige Punkte wollte der TSV Neuhausen gegen das Schlusslicht aus Hofen/Hüttlingen im Kampf gegen den Abstieg einfahren. Doch daraus wurde leider nichts. Von Beginn an lief man meist einem Rückstand hinterher – und schnell nach dem Wechsel wuchs dieser auf fünf Tore an. Die Neuhausenerinnen kämpften sich zwar immer wieder zurück, näher als auf zwei Treffer Abstand kamen sie jedoch nicht heran.

TSV Neuhausen: Olbricht, Gjinaj, Korkmaz; Klumpp, Goga (2), Maren Sonnenwald (2), Hofmann, Katic (2), Vollmer (3/1), Sachs (1), Heveling (6), Julia Sonnenwald (4/2), Abadin, Kimmelmann (1), Pfizenmaier (2), Allilomis (1).