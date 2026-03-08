Handball – Oberliga/Verbandsliga TSV Denkendorf verpasst Coup gegen den Dritten
Trotz einer tollen kämpferischen Leistung gelingt dem TSV Denkendorf nicht der „verdiente Punktgewinn“ gegen den Dritten SG Hofen/Hüttlingen.
Die Handballer aus Wolfschlugen sowie die Frauen der SG Heli punkten jeweils doppelt, die Denkendorfer, das Team Esslingen und die Frauen des TSV Neuhausen blieben dagegen ohne Punkte. Während die Männer aber gute Leistungen zeigen, enttäuschen die favorisierten Neuhausenerinnen gegen das Schlusslicht.