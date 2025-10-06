Handball Oberliga: Wildcats erleiden herbe Niederlage

 
1
Auch 6 Tore von Ines Berkemer (gelb, im Spiel gegen TuS Ottenheim) konnten die Niederlage nicht verhindern. Foto: Andreas Gorr

Gegen den Spitzenreiter der Oberliga verlieren die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen deutlich.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Nach zwei knappen Spielen kassieren die Wildcats die erste Klatsche. Tabellenführer TG 88 Pforzheim überrollt den Oberliga-Aufsteiger mit 35:19. Gegen den Regionalliga-Absteiger fand das Team von Trainer Frank Gehrmann kaum ins Spiel, hatte große Probleme mit dem Gegner, der regelmäßig mit den einrückenden Außenspielern den Rückraum überlagerte.

 

Neuzugang Hoefs unaufhaltsam

Vor allem die 1,86 Meter große Noemi Hoefs, mit neun Treffern beste Werferin des Spiels, war nicht zu bändigen. Einer gegen Spielende nachlassenden Gastmannschaft sowie einer stark aufspielenden Maike Kilper im Tor der Wildcats war es zu verdanken, dass das Ergebnis nicht noch deutlicher ausfiel. Kilper bemängelte die unsaubere Anfangsphase, die ihr Team schon in den letzten Spielen gezeigt hatte. Sie betonte jedoch: „Jeder versucht, jedes Mal 100 Prozent zu geben!“ Das junge Team müsse lernen, „unseren Stiefel zu spielen, ganz egal, wie der Spielstand ist“. Ihre eigene starke Leistung interessierte sie ob des Ergebnisses nicht: „Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin 100 Prozent Mannschaftsmensch. Mich interessiert es nicht, ob ich gut gespielt habe oder nicht, wenn wir nicht gewinnen.“ Die Mannschaftsälteste hofft, dass ihr Team die guten Trainingsleistungen bald auch in Siege ummünzen kann.

„Mannschaftsmensch“ Kilper hofft auf die ersten Siege

SV Leonberg/Eltingen: Kilper, Gronwald – Berkemer (6), Bergthold (4) Klotz, Conzelmann (2), Schmaderer, Stimmler, Baric, Schmid, Karwounopoulos (1), Lia Thines.

