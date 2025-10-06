Handball Oberliga Wildcats erleiden herbe Niederlage
Gegen den Spitzenreiter der Oberliga verlieren die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen deutlich.
Nach zwei knappen Spielen kassieren die Wildcats die erste Klatsche. Tabellenführer TG 88 Pforzheim überrollt den Oberliga-Aufsteiger mit 35:19. Gegen den Regionalliga-Absteiger fand das Team von Trainer Frank Gehrmann kaum ins Spiel, hatte große Probleme mit dem Gegner, der regelmäßig mit den einrückenden Außenspielern den Rückraum überlagerte.