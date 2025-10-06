Handball Oberliga: Wildcats erleiden herbe Niederlage

Neuzugang Hoefs unaufhaltsam

Vor allem die 1,86 Meter große Noemi Hoefs, mit neun Treffern beste Werferin des Spiels, war nicht zu bändigen. Einer gegen Spielende nachlassenden Gastmannschaft sowie einer stark aufspielenden Maike Kilper im Tor der Wildcats war es zu verdanken, dass das Ergebnis nicht noch deutlicher ausfiel. Kilper bemängelte die unsaubere Anfangsphase, die ihr Team schon in den letzten Spielen gezeigt hatte. Sie betonte jedoch: „Jeder versucht, jedes Mal 100 Prozent zu geben!“ Das junge Team müsse lernen, „unseren Stiefel zu spielen, ganz egal, wie der Spielstand ist“. Ihre eigene starke Leistung interessierte sie ob des Ergebnisses nicht: „Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin 100 Prozent Mannschaftsmensch. Mich interessiert es nicht, ob ich gut gespielt habe oder nicht, wenn wir nicht gewinnen.“ Die Mannschaftsälteste hofft, dass ihr Team die guten Trainingsleistungen bald auch in Siege ummünzen kann.