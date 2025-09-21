Handball Oberliga: Wildcats schlafen zu lange und verpatzen Saisonstart

Alles neu bei den in die Oberliga aufgestiegenen Wildcats: neue Liga, neuer Trainer, neue Gegner. Gegen TuS Ottenheim, den Vorjahreszweiten der Oberliga Südbaden, fand die SV-Mannschaft schwer in die Partie, Trainer Frank Gehrmann sah „schwache erste 20 Minuten“, die er auf den Umstand der Liga-Premiere zurückführte: „Wir waren nervös, wollten zu viel und das ging komplett nach hinten los.“

Nach den ersten 20 Minuten, in denen sich Patricia Ahlborn früh am Knie verletzte und durch Gina Stimmler (5 Tore) ersetzt wurde, lag der SV bereits mit acht Toren hinten. Den Rückstand konnte die Mannschaft bis Spielende zwar verkleinern, aber nie ganz aufholen. Vor allem die TuS-Rückraumspielerinnen Alicia Burgert (5 Tore) und Tatjana Baumann (12 Tore/9 per Siebenmeter) waren kaum zu bändigen. „Die haben mit uns gemacht, was sie wollten“, konstatierte Trainer Gehrmann.

Im Tor bei den Wildcats seit Jahren: Maike Kilper. Foto: Andreas Gorr

Neben Problemen in der Absprache und Entscheidungsfindung seines Teams sah der neue Trainer jedoch auch gute Ansätze, lobte Kampfgeist und Tempospiel seiner Mannschaft. Gehrmann betont den laufenden Veränderungsprozess des Teams und die im Schnitt unter 23 Jahre alte Mannschaft. Wann werden die Wildcats ihre Bestform erreichen wird? Gehrmann lacht: „Gute Frage. Ich hoffe, in zwei bis drei Wochen“. SV Leonberg/Eltingen: Kilper, Gronwald – Schmaderer (7), Stimmler (5), Wolf (5/3), Thines (2/1), Klotz (2), Baric (2), Schmid (2), Bergthold (1), Karwounopoulos (1), Ahlborn (1), Berkemer, Conzelmann, Ridder