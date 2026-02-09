Handball Oberliga: Wildcats sind nach zwölf Minuten nur noch zahme Kätzchen

Die Frauen des SV Leonberg/Eltingen kehrten mit leeren Händen unter den Engelberg zurück: Der Oberliga-Aufsteiger unterlag ziemlich sang- und klanglos bei der SG BBM Bietigheim mit 23:31 (8:11). „Das war eine unnötige Niederlage“, stöhnte Trainer Frank Gehrmann, „in Normalform wäre ein Sieg drin gewesen.“

Doch am Sonntagabend waren die Wildcats in der Bissinger Jahnhalle vor 70 Zuschauern längst nicht so gefährlich wie ihr Name das suggeriert – oder besser gesagt: Sie waren lediglich zwölf Minuten lang angriffslustige Handball-Raubkatzen.

Nach zwölf Minuten folgt der Bruch

7:3 führten die Leonbergerinnen, dann kam ein Bruch ins Spiel, den sich Frank Gehrmann nicht erklären konnte. Die Frauen um Alina Ridder rannten sich in der gegnerischen Abwehr fest, waren ideenlos am Kreis und warfen aus guten Positionen am Tor vorbei. „Keine Ahnung, warum plötzlich bei uns nichts mehr gelaufen ist“, sagte der SV-Coach, der selbstverständlich versuchte gegenzusteuern. Er wechselte durch, doch ein Umschwung auf dem Spielfeld fand nicht statt – bis zur Pause lag die SG BBM mit drei Toren vorn. „Der Gegner hat unsere Schwächen ausgenutzt“, sagte Gehrmann.

SV-Trainer Frank Gehrmann im Kreis der Spielerinnen. Foto: Andreas Gorr

Auch die Halbzeitansprache fruchtete nicht, nach der Pause bauten die Frauen aus Bietigheim immer mehr Treffer zwischen sich und die Wildcats, und bereits nach 40 Minuten war die Lücke auf acht Tore angewachsen. Die einzige Leonberger Spielerin, die zur Normalform fand, war Torhüterin Lani Gronwald. Der Groll über die unnötige Pleite hielt sich beim Coach allerdings in Grenzen nach dem Motto: Kurz ärgern und dann weitermachen. „Wir sind Aufsteiger und ein junges Team“, meinte Frank Gehrmann, „das ist kein Beinbruch, auch wenn es nicht so hätte kommen müssen.“

Die Wildcats haben bereits am kommenden Freitag (20 Uhr) die Möglichkeit, die Scharte wieder auszuwetzen, wenn der SV Salamander Kornwestheim ins Sportzentrum nach Leonberg kommt. SV Leonberg/Eltingen: Gronwald; Schmaderer (4), Wolf (4/1), Bergthold (2/1), Conzelmann (2), Karwounopoulos (2), Ridder (2), Lia Thines (2), Lily-Rose Thines (2), Ulrich (2), Berkemer (1), Baric, Mauthe.