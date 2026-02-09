Handball Oberliga Wildcats sind nach zwölf Minuten nur noch zahme Kätzchen
Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen unterliegen bei der SG BBM Bietigheim klar und unnötig mit 23:31. „Die Niederlage war unnötig“, ärgert sich Trainer Frank Gehrmann.
Die Frauen des SV Leonberg/Eltingen kehrten mit leeren Händen unter den Engelberg zurück: Der Oberliga-Aufsteiger unterlag ziemlich sang- und klanglos bei der SG BBM Bietigheim mit 23:31 (8:11). „Das war eine unnötige Niederlage“, stöhnte Trainer Frank Gehrmann, „in Normalform wäre ein Sieg drin gewesen.“