Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal unterliegen in einem eigentlich guten und sehr engen Spiel mit 25:26 bei der SG Lauterstein.
20.10.2025 - 17:38 Uhr
Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal unterliegen am Sonntagabend äußerst knapp und ärgerlich der SG Lauterstein mit 25:26 (12:12). „Das sind leider zwei verlorene Punkte“, sagte Trainer Timo Stauch nach der Partie merklich enttäuscht. Denn eigentlich hatte seine Mannschaft nicht nur gut gespielt, sondern sogar die Chance gehabt den Sack zu zumachen und die Punkte mit nach Hause zu nehmen.