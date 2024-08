Dominik Fischer ist neuer Kapitän der Handballer des SV Leonberg/Eltingen. Der Mann ist kein Lautsprecher, doch er macht den Mund auf, wenn es nötig ist.

Jürgen Kemmner 07.08.2024 - 14:34 Uhr

Stefan Kretzschmar galt in der grauen Vergangenheit der 1990er Jahre als Enfant terrible des deutschen Handballs. Einer, der auffällt, entweder durch sein Äußeres oder durch das, was er sagt und was er tut. Dominik Fischer spielt beim SV Leonberg/Eltingen als Linksaußen zwar auf der gleichen Position wie der einstige Star und heutige Sportdirektor des Bundesligisten Füchse Berlin, doch der 35-Jährige ist charakterlich von einem ganz anderen Zuschnitt. „Ich bin bestimmt kein Lautsprecher“, sagt Dominik Fischer.