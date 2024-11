Bei der SG BBM Bietigheim setzt es ein 27:32 (16:17) für den Oberligisten aus Leonberg – die Niederlage schmerzt ganz besonders, weil sie vermeidbar gewesen wäre.

Jürgen Kemmner 04.11.2024 - 11:51 Uhr

Ein Blick in die Mienen der Handballer des SV Leonberg/Eltingen ließ erkennen, was in den 60 Spielminuten zuvor geschehen war – das Ergebnis der Partie bei der SG BBM Bietigheim 2 stand ihnen ins Gesicht geschrieben. 32:27 (17:16) für die Gastgeber stand auf der Anzeigetafel, ein Ergebnis, das um bestimmt drei Tore Differenz zu hoch ausgefallen war – nachdem die SV-Akteure in hektischen fünf Schlussminuten der Oberliga-Begegnung vieles versucht und alles verloren hatte. Tristesse pur.