Die Frauen des SV Kornwestheim treten zum Lokal-Derby bei der SG BBM Bietigheim an. Nach dem Trainerwechsel präsentieren sich die Handballerinnen gut.

Melanie Bürkle 22.11.2024 - 15:50 Uhr

Die Stimmung ist super, die Vorfreude auf das bevorstehende Lokalderby zwischen den Handballerinnen des SV Kornwestheim und der SG BBM Bietigheim ist groß. Am kommenden Samstagabend, 23. November, um 18 Uhr treffen die beiden Teams des Landkreises Ludwigsburg in der Sporthalle am Viadukt aufeinander. Der Gastgeber Bietigheim übernimmt mit bereits drei Siegen in dieser Oberliga-Saison sicherlich die Favoritenrolle.