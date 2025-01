Starkes Rückrunden-Auftaktduell der Handballerinnen gegen die HSG Fridingen/Mühlheim. Gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter wäre mehr drin gewesen.

Melanie Bürkle 26.01.2025 - 12:46 Uhr

In einer eng und heiß umkämpften Samstagabend-Begegnung zwischen den Frauen des SV Kornwestheim und der HSG Fridingen/Mühlheim reichten die 60 Spielminuten nicht aus, um einen Sieger auszumachen. Letztendlich trennten sich die beiden Mannschaften in der Oberliga Württemberg mit 25:25 (11:11). Die Freude über das Remis war bei den Lurchis allerdings nicht so groß, wie man es nach diesem Endstand gegen den Tabellenführer hätte erwarten können.