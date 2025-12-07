Handball-Oberliga: Zu viele Fehler kosten der SG Schozach-Bottwartal den Erfolg

Eine Halbzeit lang begegnete Handball-Oberligist SG Schozach-Bottwartal Tabellenführer SKV Unterensingen auf Augenhöhe. Am Ende mussten sich die Gastgeber jedoch deutlich mit 23:29 geschlagen geben. Das lag allerdings keineswegs an einem spielerisch überlegenen Gegner, sondern an zu vielen eigenen Fehlern.

Über weite Strecken der ersten Halbzeit standen wiederholt die Torhüter beider Mannschaften im Mittelpunkt des Geschehens. Durch zahlreiche Paraden machten sie viele Chancen zunichte. In den ersten 20 Spielminuten fielen gerade einmal zwölf Tore bei der zwischenzeitlichen 7:5-Führung der Gäste. Die Unterensinger waren zunächst etwas effektiver bei der Chancenverwertung, doch kam die SG nach gut zehn Minuten immerhin zum 3:3-Ausgleich durch Martin Kienzle. In der Folgezeit zog der Spitzenreiter zwar auf drei Tore zum 7:4 davon, doch kämpften sich die Gastgeber wieder auf ein Tor heran. Neben Torhüter Maximilian Ernst, der sich durch mehrere Paraden auszeichnete, hielt auch Maximilian Schulze sein Team im Spiel. Fünf seiner insgesamt sieben Tore erzielte er in der ersten Hälfte. Dadurch blieben sie Beilsteiner dran und gingen beim 11:12 mit lediglich einem Tor Rückstand in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeber nicht mehr zu ihrem Spielrhythmus. Während Unterensingen wiederholt nach Tempogegenstößen erfolgreich war, kam das Team von Trainer Timo Stauch bis zur Mitte der zweiten Hälfte nur zu drei erfolgreichen Abschlüssen. Zu oft ging der Ball verloren, landete neben dem Tor oder wurde vom Unterensinger Keeper gehalten. So zogen die Gäste auf sieben Tore zum 21:14 davon. Diese Führung hätte noch höher ausfallen können, hätten nicht auch die SKV-Angreifer die ein oder andere Chance liegen lassen. Obwohl noch eine knappe Viertelstunde Zeit blieb, um eine Wende einzuleiten, bedeutete der große Rückstand eine Vorentscheidung. Vor allem deshalb, weil das große Aufbäumen der Gastgeber ausblieb. Immerhin gelang es der SG in der Schlussviertelstunde, so etwas wie Schadensbegrenzung zu betreiben. Mehr als auf acht Tore zog der Tabellenführer nie davon. In den letzten drei Spielminuten gelangen den Beilsteinern immerhin noch drei Treffer zum 23:29-Endstand. Jonas Keller war dabei zweimal, Cedric Carpouzis einmal erfolgreich. Mit nun 11:13 Punkten hat die SG Schozach-Bottwartal eine negative Punktebilanz.

„Wir haben uns zu viele technische Fehler und freie Würfe geleistet. So gewinnst du in dieser Liga kein Spiel“, monierte Timo Stauch nach dem Spiel. „Der Gegner zieht es souverän durch. Wir müssen da drüberstehen, wenn es mal schlecht läuft. Ich will jeden fighten sehen“, so der Trainer.

SG Schozach-Bottwartal: Fink, Ernst – Koch (1), Linder (1), Kienzle (1/1), Gries (1), Reichert (3), Carpouzis (1), Stahl, Lehmann (1), Eschbach (1), Keller (4), Kormann (2), Schulze (7).