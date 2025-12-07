Handball-Oberliga Zu viele Fehler kosten der SG Schozach-Bottwartal den Erfolg
Beim 23:29 gegen Tabellenführer SKV Unterensingen lässt die SG Schozach-Bottwartal vor allem zu Beginn der zweiten Hälfte zu viele Chancen ungenutzt.
Eine Halbzeit lang begegnete Handball-Oberligist SG Schozach-Bottwartal Tabellenführer SKV Unterensingen auf Augenhöhe. Am Ende mussten sich die Gastgeber jedoch deutlich mit 23:29 geschlagen geben. Das lag allerdings keineswegs an einem spielerisch überlegenen Gegner, sondern an zu vielen eigenen Fehlern.