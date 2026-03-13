Handball-Profi im Gespräch David Späth wirkt schon wie ein alter Haase
Der 23-jährige Handball-Nationaltorhüter plaudert in Wolfschlugen aus dem Nähkästchen.
Wahrnehmungen können täuschen. Sicher, als der 2,02-Meter-Hüne David Späth das Podium in der Wolfschlugener Turn- und Festhalle betritt, da wirkt selbst der eigentlich groß gewachsene Fragesteller Holger Laser für einen Moment eher klein. Da werden die Bilder aus dem Fernsehen wach, jene etwa, die Handball-Nationaltorwart Späth bei den Olympischen Spielen in Paris oder der im Januar ausgetragenen Europameisterschaft zeigen, wie er seinen Jubel nach einer Parade frenetisch herausbrüllt, wie er seine Kontrahenten regelrecht aufzufressen droht. „Da erschrecke ich mich selbst jedes Mal, wenn ich es sehe“, erzählt Späth den mehr als 260 geladenen Gästen, die sich beim Sport-Elite-Talk der Deutschen Vermögensberatung eingefunden haben. Es ist eine der vielen Anekdoten, die der 55-malige Nationalkeeper an diesem kurzweiligen Abend im Gespräch mit VfB-Stuttgart-Stadionsprecher Laser preisgibt.