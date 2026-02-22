 
Handball – Regionalliga Aufholjagd des TV Plochingen bleibt unbelohnt

Handball – Regionalliga: Aufholjagd des TV Plochingen bleibt unbelohnt
1
Plochingens Dusan Ilijin (am Ball) setzt sich gut durch – und erzielt eines seiner fünf Tore. Foto: Michael Treutner

Der TV Plochingen unterliegt in der Handball-Regionalliga der HSG Willstätt/Hanauerland mit 36:37. Die Plochinger verpassen in der Schlussphase die Wende.

Die Handballer des TV Plochingen schnauften nach der Schlusssirene einmal tief durch, klatschten sich ab und holten sich anschließend den verdienten Applaus von den Rängen ab. Erneut hatte der Vorletzte der Regionalliga mit großem kämpferischen Einsatz gegen den Favoriten und Siebtplatzierten HSG Willstätt/Hanauerland dagegengehalten, erneut stimmte die Moral – doch wieder einmal sprang nichts Zählbares heraus.

 

„Eigenes Unvermögen, aber auch das Glück hat gefehlt“

Das Heimspiel gegen die HSG verlor der TVP mit 36:37 (17:22), hielt das Spiel aber in Hälfte zwei lange Zeit offen. Die Plochinger rangieren mit 6:36 Punkten weiterhin auf dem vorletzten Platz und haben nun acht Pluspunkte Rückstand auf den TV Neuhausen/Erms. Der TVN feierte beim abgeschlagenen Schlusslicht TSV Blaustein einen 37:28-Pflichtsieg. „Am Ende ist es halt so. Wir haben freie Bälle verworfen, die uns in Führung gebracht hätten, das war dann eigenes Unvermögen, aber auch das Glück hat uns gefehlt“, resümierte Plochingens Coach Engelbert Eisenbeil nüchtern.

Fünf-Tore-Rückstand zur Pause: „ein kleiner Knacks“

In der Anfangsphase der Partie waren die Plochinger voll da und führten nach 0:1-Rückstand nach zwei Minuten durch den Treffer von Marvin Schmid mit 3:1. So schnell die Zwei-Tore-Führung da war, so wurde diese auch wieder verspielt: Nach sieben Minuten lag die HSG wieder mit 6:5 in Front und baute den Vorsprung bis auf acht Treffer in der 18. Minute durch den starken Illia Hreblev aus (16:10). Viele verworfene Bälle sowie einige technische Fehler führten dazu, dass die HSG ihr Spiel aufziehen konnte. Aber die TVP-Handballer ließen sich davon nicht unterkriegen und kamen zumindest bis zur Pause auf 17:22 heran. „Ich fand unsere erste Hälfte nicht schlecht. Wir haben zu viele unvorbereitete Würfe drin gehabt, dementsprechend Kontertore bekommen – und der hohe Rückstand war so ein kleiner Knacks zur Pause“, sagte Eisenbeil.

TVP kämpft sich in Hälfte zwei zurück

Die Pausenansprache von Eisenbeil und Co-Trainer Tim Hamann zeigte aber Wirkung: Die Plochinger waren nun besser in der Partie und nutzten die Fehler, die ihnen die Handballer aus Willstätt/Hanauerland anboten, konsequenter aus. Und der Vorsprung der HSG schmolz dahin. In der 39. Minute waren es nur noch zwei Treffer Abstand (25:27) – und ein 3:0-Lauf ab der 47. Minute durch die Tore von Axel Steffens per Siebenmeter und Michael Hägele stellte auf 30:31. Die 150 Zuschauer in der Schafhausäckerhalle wurden noch einmal lauter und freuten sich auf eine spannende Schlussphase. Bis zum Ende blieben die Plochinger dran, schafften es aber trotz mehrerer Ausgleichstreffer nicht mehr, die Partie zu drehen. „Es ist ärgerlich, dass nicht mehr dabei herausgekommen ist. Denn in der Schlussphase haben wir es taktisch und von der Abwehr her sehr gut gemacht“, haderte Eisenbeil.

So leuchtete am Ende die knappe 36:37-Niederlage auf der Anzeigetafel, die vierte Pleite in Folge. „Wir haben gegen den Favoriten Willstätt/Hanauerland mehr als mitgehalten, das nehmen wir aus der Partie mit. Aber wir verschlafen leider immer ein paar Minuten, das müssen wir abstellen“, sagte Eisenbeil. Für den TVP geht es nun darum, die ordentlichen Leistungen endlich in Punkte umzumünzen – viele Gelegenheiten bleiben aber nicht mehr, den Klassenverbleib doch noch zu schaffen.

TV Plochingen: Gübele, Gmelich; Hägele (5), Kilast (3), Hauff (3), Wilke (5), Schmid (7), Steffens (4/2), Priebe (3), Pirner, Serrano (1), Kopf, Ilijin (5).

HSG Willstätt/Hanauerland: Zölle, Duchene; Kosmirak (1), Karic (5), Meder, Limouzin (4), Dodig (3), Huber, Hreblev (9/2), Schmid, Harbi, Alkic (11), Bonnemberger (4).

Zuschauer: 150.

Schiedsrichter: Kai Füller / Vincent Maass (Burlafingen).

Zeitstrafen: 12:16 – zwei Mal zwei Minuten für Schmid, Ilijin (Plochingen), Dodig, Alkic (Willstätt/Hanauerland), zwei Minuten für Hägele, Serrano (Plochingen), Kosmirak, Karic, Limouzin, Bonnemberger (Willstätt/Hanauerland).

Beste Spieler: Gmelich, Ilijin, Schimd / Alkic, Hreblev.

