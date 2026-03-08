Handball – Regionalliga: „Balsam für die Seele“ – TV Plochingen gewinnt das Kellerduell

Wer als neutraler Zuschauer auf ein spannendes Handballspiel gehofft hatte, war an diesem Abend in der Schafhausäckerhalle fehl am Platz. Für die Fans des Vorletzten TV Plochingen hingegen war der klare 42:27 (22:14)-Sieg gegen das Schlusslicht TSV Blaustein Balsam für die geschundene Seele. Es wurde gejubelt, geklatscht – und natürlich gehüpft. Zwar blieb die Gästetribüne bis auf eine Handvoll Blausteiner Anhänger leer, doch die Plochinger Fans sorgten dennoch für lautstarke Unterstützung.

Unsere Empfehlung für Sie Handball – Oberliga Mutmachende Derbyniederlage Die Handballerinnen des TSV Denkendorf bezwingen im Oberliga-Derby erwartungsgemäß den TSV Köngen mit 33:25, haben dabei aber deutlich mehr Mühe als erwartet. Plochingen bei den Kaderplanungen „auf einem guten Weg“ Nach dem dritten Saisonsieg des TVP herrschte erstmals seit Langem wieder ausgelassene Stimmung in der Halle. Tabellarisch änderte sich für die Plochinger allerdings wenig: Mit 8:38 Zählern stehen sie weiterhin auf dem vorletzten Platz, verkürzten den Rückstand auf den Drittletzten TV Neuhausen/Erms aber zumindest auf sechs Pluspunkte. „Endlich haben wir uns mal belohnt. Es war ein wichtiger Erfolg fürs Selbstvertrauen und Balsam für die Seele“, betonte Plochingens sportlicher Leiter Reiner Hauff und ergänzte: „Der Glaube, den Klassenverbleib zu schaffen, ist natürlich noch da. Und selbst wenn nicht, dann schaffen wir halt den Wiederaufstieg.“ Für die kommende Runde laufen beim TVP bereits die Kaderplanungen. Laut Hauff ist der Verein dabei „schon sehr weit und auf einem guten Weg, dass das Team auch künftig zusammenbleibt“.

Für Plochingens Coach Engelbert Eisenbeil gab es an diesem Abend noch einen zusätzlichen Grund zur Freude: Das Team schenkte ihm zum Geburtstag den Sieg gegen Blaustein. Nach dem Abpfiff stimmten Spieler und Zuschauer ein Ständchen an, über das sich der Coach sichtlich freute. „Das Wichtigste war, dass wir die zwei Punkte geholt haben. Und dass wir das Spiel mit 15 Toren Vorsprung so klar gewonnen haben, war dann ein Zeichen, dass wir doch ganz ordentlich arbeiten“, sagte Eisenbeil und fügte hinzu: „Ich finde, dass wir bis auf ein, zwei Ausnahmen bislang in den Rückrundenspielen gut waren.“

In der Anfangsphase war die Partie noch ausgeglichen, wobei die Blausteiner zunächst das effektivere Team waren. Das änderte sich jedoch bereits nach wenigen Minuten. Die Plochinger spielten sich ab der 4. Minute in einen kurzzeitigen Rausch und gingen durch einen Fünf-Tore-Lauf mit 7:3 in Führung (8. Minute). In der Folge ließen die Blausteiner zu viele freie Würfe liegen, was aber auch am TVP-Keeper Mika Gmelich lag, der mit starken Paraden glänzte – und einmal sogar zwei Würfe direkt hintereinander abwehrte. Die Plochinger bauten so mühelos ihren Vorsprung aus, lagen nach einer Viertelstunde mit 12:7 in Front und gingen mit einer Acht-Tore-Führung in die Kabine (22:14).

TVP lässt früh wenig anbrennen

Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild: Die Blausteiner machten aus ihren Chancen zu wenig und agierten im Spielaufbau weiterhin zu unkonzentriert. Die Plochinger bauten ihren Vorsprung dagegen kontinuierlich aus und führten in der 47. Minute durch den neunfachen Torschützen Denis Wilke bereits mit 32:22 – bis zur Schlusssirene ließen sie dann kaum noch etwas anbrennen. Wilke erhielt anschließend ein Sonderlob von seinem Trainer: „Er macht das schon die gesamte Rückrunde stark.“

TVP-Coach Engelbert Eisenbeil: „Alles im grünen Bereich“

Trotz des deutlichen Erfolgs hatte Coach Eisenbeil aber auch Kritikpunkte: „27 Gegentore sind zu viel und wir haben trotz der 42 Treffer noch zu viele Würfe vergeben.“ Für die Plochinger geht es am kommenden Samstag beim Tabellenvierten TVS Baden-Baden weiter. „Da wird es natürlich schwer, Punkte zu holen. Aber die Zielsetzung ist schon, aus den letzten sieben Spielen noch drei oder vier Siege zu holen“, sagte Eisenbeil, der abschließend betonte, dass „sich das Team stetig weiterentwickelt – von daher ist alles im grünen Bereich“.

TV Plochingen: Gmelich, Erhardt; Hägele (8), Scheurle, Kilast (2), Hauff (1/1), Wilke (9), Schmid (6), Metwally, Euchenhofer (4), Steffens (2), Priebe (1), Pirner, Serrano (3), Kopf (2), Ilijin (4).

TSV Blaustein: Dominik Wolf, Nikolai Wolf (1); Bohnacker, Höchst, Hönig, Daniel Schmid (3), Rosta (2), Riedel (1), Christian Schmid (8), Weber, Widmaier (1), Fleischer (1), Heinz, Bee (7), Lino Schmid (3/1).

Schiedsrichter: Marius Bächle / Edah Mesic (Oppenau).

Zuschauer: 230.

Zeitstrafen: 4:2 – zwei Minuten für Wilke, Schmid (Plochingen) und für Fleischer (Blaustein).

Beste Spieler: Wilke, Hägele, Gmelich / Bee, Christian Schmid.