Handball – Regionalliga „Balsam für die Seele“ – TV Plochingen gewinnt das Kellerduell
Die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen gewinnen das Kellerduell in der Schafhausäckerhalle gegen das Schlusslicht TSV Blaustein deutlich mit 42:27.
Wer als neutraler Zuschauer auf ein spannendes Handballspiel gehofft hatte, war an diesem Abend in der Schafhausäckerhalle fehl am Platz. Für die Fans des Vorletzten TV Plochingen hingegen war der klare 42:27 (22:14)-Sieg gegen das Schlusslicht TSV Blaustein Balsam für die geschundene Seele. Es wurde gejubelt, geklatscht – und natürlich gehüpft. Zwar blieb die Gästetribüne bis auf eine Handvoll Blausteiner Anhänger leer, doch die Plochinger Fans sorgten dennoch für lautstarke Unterstützung.