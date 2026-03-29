Beim 34:21-Sieg gegen den Tabellenletzten tut sich die HSG Leinfelden-Echterdingen 30 Minuten lang schwer, dann läuft es. Bereits klar ist, wie es auf dem Trainerposten weiter geht.
29.03.2026 - 14:56 Uhr
„Am Anfang ein bisschen Krampf“, befand die Trainerin Mona Binder. Dann aber, nach einem zwischenzeitlichen 9:10-Rückstand, sind die Regionalliga-Handballerinnen der HSG Leinfelden-Echterdingen am Samstag doch noch ins Rollen gekommen. Am Ende stand gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten TSV Rintheim ein 34:21-Pflichtsieg, der das Filderteam dem Klassenverbleib einen großen Schritt näher bringt.