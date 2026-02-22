Handball – Regionalliga: „Erhoffte Befreiungsschlag“ des Team Esslingen bleibt aus

Für das Team Esslingen wird nach der erneuten Niederlage die Lage im Tabellenkeller immer bedrohlicher. Auch für Denkendorf und Reichenbach reicht es nicht zu Punkten. Lediglich die Berghandballerinnen bleiben in der Erfolgsspur.

„Der erhoffte Befreiungsschlag ist leider ausgeblieben“, begann Team-Spieler Benedikt Frohna seine Ausführungen zur 30:34-Niederlage seiner Mannschaft gegen die nur zwei Ränge besser platzierten Gäste aus Bad Saulgau. „Wir haben uns wie schon so oft zu viele Fehler geleistet und zu häufig die Eins-gegen-Eins-Duelle verloren“, musste Frohna feststellen und ergänzte: „Dadurch haben wir einfach keinen Zugriff auf das Spiel bekommen. Im Endeffekt hat uns auch die Kaltschnäuzigkeit gefehlt.“ In beiden Spielabschnitten hat das Team den Start etwas verschlafen: Nach fünf Minuten lagen die Esslinger mit 0:4 zurück und mussten sich dann zurückkämpfen. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel und zogen schnell auf sechs Tore davon. In der Folge gelang es dem Team nicht mehr, diesen Rückstand entscheidend zu verkürzen. „Die Stimmung ist jetzt natürlich negativ und nun warten in den kommenden beiden Spielen auch noch die zwei Top-Mannschaften auf uns“, betonte Frohna.

Team Esslingen: Boss, Schlemmer; David Frohna (1), Adelt, Matts Fischer (4), Mader (1), Jakob Guhl (3), Lennart Fischer (1), Braune (9/6), Mehlitz (5), Felix Guhl (5), Benedikt Frohna, Weber, Vanderhoeven, Bernhardt (1), Humburg.

TSV Denkendorf – TV Gerhausen 28:30

„Es wäre, wie bereits in den letzten beiden Spielen, wieder mehr drin gewesen“, fasste Denkendorfs Torhüter und Pressewart Benedikt Schrade die Partie gegen den TV Gerhausen zusammen. „Mit der ersten Hälfte können wir ganz zufrieden sein, auch wenn wir zu Beginn einige Abspielfehler und einfache Ballverluste hatten.“ So ging Denkendorf auch mit einer 15:13-Führung in die Kabine. Durch einen schnellen 4:0-Lauf des TV Gerhausen nach der Pause (von 14:17 auf 18:17) lag der Vorteil aufseiten der Gäste. „Gerhausen hat dann einfach einen Tick abgezockter und routinierter gespielt und hatte von vorneherein die besser besetzte Bank“, erklärte Schrade. Hinzu kam auch noch die Verletzung von Sven Müller, der nicht mehr mitwirken konnte. „Da haben es auch die zwölf Treffer von Mattis Riehs nicht mehr rausgerissen“, sagte Schrade.

TSV Denkendorf: Schrade, Neubert; Weber, Jäger (6), Quintus (1), Beck (2), Geiselhart (1), Rapp (3/1), Piskureck (3), Müller, Kaiser, Riehs (12/3).

TV Reichenbach – TSV Bartenbach 27:32

Gegen den Tabellenzweiten TSV Bartenbach gab es für den TV Reichenbach am Ende leider nichts zu holen. Im ersten Abschnitt zeigte der TVR eine gute Leistung und lag meist in Führung, teilweise sogar mit drei Toren. Beim Stand von 16:17 wurden die Seiten gewechselt. Auch nach dem Wechsel blieb es zunächst ausgeglichen. Erst knapp zehn Minuten vor dem Ende setzte sich Bartenbach auf 29:24 ab. Diesem Rückstand lief der TVR bis zum Ende hinterher. Maßgeblichen Anteil am Sieg der Gäste hatte der 14-fache Torschütze Noah Greiner, den die Reichenbacher nicht in den Griff bekamen.

TV Reichenbach: Sohn, Funk; Kauderer (1), Schaupp (5), Neumann (1), Hofmann, Colin Farrell, Ewan Farrell, Fahrion (3), Küstner, Gehring, Roos (6/2), Mäntele (2), Pussert (5), Munck, Glatzel (4).

Frauen

SG Heli – HSG Winterbach/Weiler25:23

Einem guten Beginn der SG Heli zum 4:2 nach acht Minuten setzten die Remstalerinnen einen 4:0-Lauf zum 6:4 entgegen. Nach dem die Berghandballerinnen zum 8:8 (23. Minute) ausglichen, blieb es bis zur Pause eng. Direkt nach dem Wechsel zog die HSG auf drei Treffer davon, ehe die SG Heli durch einen 6:0-Lauf zum 18:15 (40. Minute) ihrerseits wieder in Führung ging. Auch wenn die Gäste nochmals bis auf ein Tor herankamen, so war durch einen erneuten Zwischenspurt der SG zum 23:18 acht Minuten vor dem Ende eine Vorentscheidung gefallen. Einen großen Anteil am Erfolg hatte wieder einmal Carolin Lösch mit zehn Treffern.

SG Hegensberg/Liebrsbronn: Balz, Feldmaier; Hagen (3), Maier, Gose, Frick, Medinger, Dobers, Lösch (10), Gebhardt, Frantz (6/3), Stumpp (6/1).