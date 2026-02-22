Handball – Regionalliga „Erhoffte Befreiungsschlag“ des Team Esslingen bleibt aus
Die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn siegen, sämtliche Männer-Verbandsligisten dagegen verlieren.
Für das Team Esslingen wird nach der erneuten Niederlage die Lage im Tabellenkeller immer bedrohlicher. Auch für Denkendorf und Reichenbach reicht es nicht zu Punkten. Lediglich die Berghandballerinnen bleiben in der Erfolgsspur.