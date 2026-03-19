Handball-Regionalliga Frauen: Sportgerichtsurteil sorgt für dicke Luft zwischen den Handball-Nachbarn

Wer hätte es gedacht? Ein Derby, ja – da kann es dann schon einmal hitziger zugehen als sonst. Aber dass dieses Spiel noch geschlagene fünf Monate später für Aufregung sorgen würde? Eben so ist es nun in der Handball-Regionalliga zwischen den Frauen der HSG Leinfelden-Echterdingen und der HSG Stuttgart/Metzingen II. Denn seit dieser Woche ist ein erstinstanzliches Sportgerichtsurteil raus. Und dieses birgt Zündstoff: Es besagt, dass die Gäste ihren 26:25-Auswärtssieg vom Oktober nachträglich verlieren. Statt zwei gewonnenen Punkten also eine Niederlage am grünen Tisch. Bleibt es dabei, wäre es eine Begebenheit mit womöglich entscheidendem Einfluss sowohl auf den Aufstiegs- als auch den Abstiegskampf.