 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. Fünfter Saisonsieg für den TVP

Handball – Regionalliga Fünfter Saisonsieg für den TVP

Handball – Regionalliga: Fünfter Saisonsieg für den TVP
1
Pure Freude bei Plochingens Torhütergespann Tom Gübele und Mika Gmelich (hinten) sowie den Kameraden. Foto: Michael Treutner

Die Handballer des TV Plochingen gewinnen mit 33:30 gegen den HC Neuenbürg. Die HSG Ostfildern verliert in Albstadt mit 40:41.

Das tat gut: In der Handball-Regionalliga der Männer freute sich der Vorletzte TV Plochingen über den Sieg gegen HC Neuenbürg, den fünften der Saison. Die HSG Ostfildern verlor hingegen knapp in Albstadt.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – Oberliga: Veit Wager schmeißt bei der SG Heli hin

Handball – Oberliga Veit Wager schmeißt bei der SG Heli hin

Nach der 27:28-Niederlage gegen die SG Lauterstein tritt der Trainer zurück. SKV Unterensingen ist vorzeitig Meister.

TV Plochingen – HC Neuenbürg 33:30

„Die größte Zeit konnten wir unser Spiel spielen“, sagte Plochingens Co-Trainer Tim Hamann. Nach dem 9:9-Ausgleich gerieten die Plochinger kurzzeitig zum 11:15 in Rückstand, ließen sich aber nicht abschütteln und verkürzten kurz nach der Pause zum 15:15-Ausgleich. Mit einer konstanten Leistung und weniger technischen Fehlern drehten die Plochinger das Spiel. Sobald der HC ein Tor warf, konterte der TVP mit einem Gegentreffer. Sowohl Cerdic Hauff und als auch Kapitän Axel Steffens erzielten für den TVP mehrfach wichtige Treffer. „Das Spiel hätte bereits früher entschieden sein können“, resümierte Hamann, der die hohe Fehlwurfquote aus der ersten Hälfte bemängelte. „Doch das Momentum war auf unserer Seite“, zog Hamann positive Schlüsse.

TV Plochingen: Gübele, Gmelich; Hägele (4), Peters (4), Kilast (1), Hauff (8), Wilke (1), Schmid (2), Euchenhofer (1), Steffens (9/5), Pirner, Serrano (1), Kopf (1), Hellmann, Ilijin (1).

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen: die Nummer eins in der Region

Handball – 3. Liga TSV Neuhausen: die Nummer eins in der Region

Handball-Drittligist TSV Neuhausen gewinnt das Derby gegen den VfL Pfullingen vor allem durch eine starke Abwehr verdient mit 28:24.

HSG Albstadt – HSG Ostfildern42:41

Die HSG startete stark und lag über weite Strecken der Partie in Führung. Vor der Pause traf Janne Böhm zum 21:19. Nach der Pause blieb die Partie ausgeglichen, ehe die Ostfilderner sich zum 24:21 leicht absetzten. Die Führung hielt nicht lange, denn bereits in der 35. Spielminute holten die Albstädter zum 26:26-Ausgleich auf und drehten die Partie kurzzeitig. In der Schlussphase wechselte die Führung mehrfach, Ostfildern glich kurz vor Ende noch zum 41:41 durch Luis Foege aus. Den entscheidenden Treffer erzielten jedoch die Albstädter in den letzten Schlusssekunden, sodass die HSG am Ende ohne Punkte blieb. In den spannenden Schlusssekunden kam es noch zu zwei direkten roten Karten, eine davon für die Ostfilderner Bank, womit sich die Gesamtzahl der Disqualifikationen auf drei erhöhte.

HSG Ostfildern: Breuning, Arnold; Gehrung (6/3), van der Mei (7), Böhm (6), Keim (3), Foege (3), Lehmkühler (6), Piskureck (1), Aichele (3), Bauer (5).

Weitere Themen

Handball – Verbandsliga: „Ausnahmsweise“ gewinnt das Team Esslingen

Handball – Verbandsliga „Ausnahmsweise“ gewinnt das Team Esslingen

Das Team Esslingen gewinnt das erste Rückrundenspiel gegen die Pfullinger mit 29:23.
Von ld
Wasserball – Bundesliga: „Kein gutes Teamplay“ bei den SSVE-Frauen.

Wasserball – Bundesliga „Kein gutes Teamplay“ bei den SSVE-Frauen.

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen verlieren das erste Halbfinal-Duell um die deutsche Meisterschaft gegen den SV Blau-Weiß Bochum mit 9:21.
Von sip
Handball – Verbandsliga: Deizisau gewinnt unerwartet deutlich – Trainer Strübin geht

Handball – Verbandsliga Deizisau gewinnt unerwartet deutlich – Trainer Strübin geht

Der TV Reichenbach unterliegt dem TSV Deizisau im Derby der Handball-Verbandsliga mit 28:33. Beide Vereine sind für die kommende Saison auf Trainersuche.
Von Kerstin Dannath
Fußball – Verbandsliga: Der FC Esslingen bekommt „etwas Auftrieb“

Fußball – Verbandsliga Der FC Esslingen bekommt „etwas Auftrieb“

Der Fußball-Verbandsligist gewinnt das Kellerduell bei der TSG Tübingen mit 4:0.
Von sip
Jugendhandball: Die JANO reißt mit und scheidet aus

Jugendhandball Die JANO reißt mit und scheidet aus

36:38 – der SC Magdeburg ist für die A-Jugend-Handballer von den Fildern auch im Viertelfinal-Rückspiel zu stark. Dennoch ist es „ein guter Abschluss“.
Von Sigor Paesler
Nach Niederlagen: Union trennt sich von Baumgart - Eta erste Bundesliga-Trainerin

Nach Niederlagen Union trennt sich von Baumgart - Eta erste Bundesliga-Trainerin

Der Coach muss nach der Niederlage beim 1. FC Heidenheim gehen. Nun kommt es zu einer Premiere.
Von red/SID
Vor Hochrisikospiel: Dresden gegen Nürnberg: 200 Fans treffen sich zu Prügelei

Vor Hochrisikospiel Dresden gegen Nürnberg: 200 Fans treffen sich zu Prügelei

Erst vergangenes Wochenende gab es bei einem Spiel von Dynamo Dresden Ausschreitungen. Nun kam es erneut zu einem gewaltsamen Aufeinandertreffen zweier Fanlager.
Handball – Regionalliga: TV Plochingen: Die „geile Band“ schaut nach vorne

Handball – Regionalliga TV Plochingen: Die „geile Band“ schaut nach vorne

Die Handballer des TV Plochingen steigen wahrscheinlich in die Oberliga ab, tun das mit erhobenem Haupt – und haben endlich Kontinuität im Kader.
Von Sigor Paesler
Wasserball – Bundesliga: SSVE-Frauen sind Außenseiterinnen

Wasserball – Bundesliga SSVE-Frauen sind Außenseiterinnen

Die Esslingerinnen erwarten den SV Blau-Weiß Bochum zu Spiel eins der Halbfinalserie.
Von sip
Handball – A-Jugend: JANO Filder will ein starkes Spiel zeigen

Handball – A-Jugend JANO Filder will ein starkes Spiel zeigen

Nach der 31:45-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen den SC Magdeburg hat die JANO geringe Chancen auf das Weiterkommen.
Von sip
 
 