Handball – Regionalliga Fünfter Saisonsieg für den TVP
Die Handballer des TV Plochingen gewinnen mit 33:30 gegen den HC Neuenbürg. Die HSG Ostfildern verliert in Albstadt mit 40:41.
Die Handballer des TV Plochingen gewinnen mit 33:30 gegen den HC Neuenbürg. Die HSG Ostfildern verliert in Albstadt mit 40:41.
Das tat gut: In der Handball-Regionalliga der Männer freute sich der Vorletzte TV Plochingen über den Sieg gegen HC Neuenbürg, den fünften der Saison. Die HSG Ostfildern verlor hingegen knapp in Albstadt.