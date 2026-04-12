Handball – Regionalliga: Fünfter Saisonsieg für den TVP

Das tat gut: In der Handball-Regionalliga der Männer freute sich der Vorletzte TV Plochingen über den Sieg gegen HC Neuenbürg, den fünften der Saison. Die HSG Ostfildern verlor hingegen knapp in Albstadt.

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„Die größte Zeit konnten wir unser Spiel spielen“, sagte Plochingens Co-Trainer Tim Hamann. Nach dem 9:9-Ausgleich gerieten die Plochinger kurzzeitig zum 11:15 in Rückstand, ließen sich aber nicht abschütteln und verkürzten kurz nach der Pause zum 15:15-Ausgleich. Mit einer konstanten Leistung und weniger technischen Fehlern drehten die Plochinger das Spiel. Sobald der HC ein Tor warf, konterte der TVP mit einem Gegentreffer. Sowohl Cerdic Hauff und als auch Kapitän Axel Steffens erzielten für den TVP mehrfach wichtige Treffer. „Das Spiel hätte bereits früher entschieden sein können“, resümierte Hamann, der die hohe Fehlwurfquote aus der ersten Hälfte bemängelte. „Doch das Momentum war auf unserer Seite“, zog Hamann positive Schlüsse.

TV Plochingen: Gübele, Gmelich; Hägele (4), Peters (4), Kilast (1), Hauff (8), Wilke (1), Schmid (2), Euchenhofer (1), Steffens (9/5), Pirner, Serrano (1), Kopf (1), Hellmann, Ilijin (1).

HSG Albstadt – HSG Ostfildern42:41

Die HSG startete stark und lag über weite Strecken der Partie in Führung. Vor der Pause traf Janne Böhm zum 21:19. Nach der Pause blieb die Partie ausgeglichen, ehe die Ostfilderner sich zum 24:21 leicht absetzten. Die Führung hielt nicht lange, denn bereits in der 35. Spielminute holten die Albstädter zum 26:26-Ausgleich auf und drehten die Partie kurzzeitig. In der Schlussphase wechselte die Führung mehrfach, Ostfildern glich kurz vor Ende noch zum 41:41 durch Luis Foege aus. Den entscheidenden Treffer erzielten jedoch die Albstädter in den letzten Schlusssekunden, sodass die HSG am Ende ohne Punkte blieb. In den spannenden Schlusssekunden kam es noch zu zwei direkten roten Karten, eine davon für die Ostfilderner Bank, womit sich die Gesamtzahl der Disqualifikationen auf drei erhöhte.

HSG Ostfildern: Breuning, Arnold; Gehrung (6/3), van der Mei (7), Böhm (6), Keim (3), Foege (3), Lehmkühler (6), Piskureck (1), Aichele (3), Bauer (5).