Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen empfangen am Samstag die TG 88 Pforzheim.

Susanne Degel 30.01.2025 - 19:36 Uhr

Es ist noch gar nicht so lange her, da bekamen die Vorzeige-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen einen flauen Magen, wenn sie nur den Namen TG 88 Pforzheim hörten. In der vergangenen Saison verloren sie gegen das badische Team zunächst beide Liga-Spiele (24:29, 31:34), ehe sie in der anschließenden Aufstiegsrunde zur dritten Liga abermals mit 24:26 das Nachsehen hatten. Und dies, obschon das Team in allen drei Begegnungen bis zum Seitenwechsel meist das bessere war. Erst im vierten Anlauf der vergangenen Runde klappte es schließlich mit dem Jubel nach der Schlusssirene – 28:27.