Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen empfangen am Samstag, 16 Uhr, in Oeffingen den TSV Bönnigheim.

Susanne Degel 14.02.2025 - 09:41 Uhr

Es gibt wohl keinen Gegner in dieser Regionalliga-Saison, den Sven Bühler, der Trainer der Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen, besser kennt als den TSV Bönnigheim. Immerhin hat er das Team vor seinem Engagement beim aktuellen Spitzenreiter selbst trainiert. Allerdings will er seine Spielerinnen vor dem kommenden Heimspiel, das kurzfristig von der Schmidener in die Oeffinger Sporthalle verlegt wurde und dort am Samstag nun schon um 16 Uhr angepfiffen wird, nicht mit Insider-Informationen überfrachten. „Gut möglich, dass es das eine oder andere Einzelgespräch geben wird, ansonsten erfährt das Team über den Gegner so viel wie vor jedem andern Spiel auch“, sagt Bühler.