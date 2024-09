Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen starten am Samstag, 18 Uhr, mit dem Heimspiel in der Oeffinger Sporthalle gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen in die neue Regionalliga-Saison. Nach dem verpassten Drittliga-Aufstieg will das Team wieder vorn mitspielen.

Susanne Degel 20.09.2024 - 10:58 Uhr

Es war ein Ende mit Schrecken für die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen. Im alles entscheidenden Duell mit dem TSV Schwabmünchen am Ende der vergangenen Saison war der HC-Verbund wegen eines einzigen zu viel bekommenen Gegentreffers am Aufstieg in die dritte Liga gescheitert. Der Frust war groß, die Verarbeitung dauerte lange.