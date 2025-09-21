Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen am Samstag zum Saisonauftakt gegen die HSG Freiburg II ungefährdet mit 35:16.
Die Trainingsspiele waren für die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen eigentlich beendet gewesen. Am Samstagabend gastierte die zweite Vertretung der HSG Freiburg bereits zum ersten Punktspiel in der Regionalliga in der Schmidener Sporthalle. Und doch musste den rund 100 Zuschauern die Vorstellung auf dem Feld wie ein Trainingsspiel vorgekommen sein. Die Gäste aus Freiburg waren bei der 16:35-Niederlage von Beginn an überfordert. Sie konnten sich zumeist weder gegen den sicheren Abwehrverbund der HC-Frauen durchsetzen, noch schafften sie es, die abwechslungsreichen Spielzüge der Gegnerinnen im Angriff zu unterbinden.