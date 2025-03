Das Team des HC Schmiden/Oeffingen gewinnt bei den Handballerinnen des TV Flein am Sonntag mit 35:19.

Maximilian Hamm 17.03.2025 - 08:29 Uhr

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben am Sonntagnachmittag beim TV Flein mit 35:19 (19:10) gewonnen. Doch dieses Ergebnis in der Regionalliga Baden-Württemberg ist nur eine Randnotiz. Wie es auch die 23:27-Heimniederlage zuvor gegen die Gäste des TuS Schutterwald war. Schließlich hat das Team um den Trainer Sven Bühler sich auch als Tabellenzweiter schon für die Aufstiegsrunde zur dritten Liga Süd qualifiziert. Dort wird es in Hin-und Rückspiel erneut auf den Verbund des TuS Schutterwald treffen; außerdem auf die Vertretung des TSV Ismaning (Regionalliga Bayern) und den Meister der Regionalliga Südwest, heute wären das die Sportfreunde Budenheim. Zwei dieser vier Teams steigen am Ende auf. Die Aufstiegsrunde findet vom 11. Mai bis zum 22. Juni statt. In der vergangenen Saison waren die HC-Handballerinnen nur äußerst knapp wegen einem Treffer am Sprung nach oben gescheitert.