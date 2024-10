Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen bei der TG 88 Pforzheim in der Regionalliga mit 33:29 und sind weiterhin ungeschlagen.

Susanne Degel 20.10.2024 - 14:00 Uhr

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen eilen in der Regionalliga weiterhin von Sieg zu Sieg. Auch die TG 88 Pforzheim, so etwas wie der Angstgegner in der vergangenen Saison (ein Sieg bei vier Aufeinandertreffen), konnte das Ensemble am vergangenen Samstagabend nicht stoppen. In der Sporthalle beim Fritz-Erler-Gymnasium siegten die Gäste mit 33:29 (16:12). Es war bereits der fünfte Sieg im fünften Spiel, womit das Team seinen zweiten Tabellenplatz hinter dem ebenfalls noch verlustpunktfreien TuS Schutterwald (12:0 Zähler) gefestigt hat. Und es war ein verdienter Erfolg, denn nur einmal, in der 25. Minute, war der HC über die gesamte Spielzeit gesehen im Rückstand gelegen – 10:11.