Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen in der Regionalliga das Rückspiel bei der HSG Leinfelden-Echterdingen am Samstag mit 31:30 (18:15).

Susanne Degel 12.01.2025 - 20:02 Uhr

Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der erste Sieg im neuen Jahr 2025 in trockenen Tüchern war. In einem spannenden Spiel behielten die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen am Samstagabend bei der HSG Leinfelden-Echterdingen mit 31:30 die Oberhand und führen damit die Tabelle weiterhin verlustpunktfrei an. „Es war das erwartet schwierige Spiel“, sagte hernach ein erleichtertet HC-Trainer Sven Bühler, der auch mit einem möglichen Remis nicht unzufrieden gewesen wäre. Denn mit dem HC hat an diesem Abend nicht unbedingt das bessere, wohl aber das glücklichere Team gewonnen. So sah das auch Silke Zindorf. Wir waren auf Augenhöhe und haben uns gut verkauft. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, sagte die Trainerin der Gastgeberinnen (früher beim TV Stetten und der SV Remshalden).