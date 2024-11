Die HC-Handballerinnen gewinnen in der Regionalliga gegen den TuS Steißlingen mit 28:26 (15:14).

Susanne Degel 10.11.2024 - 20:55 Uhr

Die Vorzeige-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben auch am vergangenen Samstagabend in der Regionalliga ihre weiße Weste behalten. Gegen den Drittliga-Absteiger TuS Steißlingen gewannen die Gastgeberinnen in der Schmidener Sporthalle mit 28:26 (15:14). „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt der Erfolgstrainer Sven Bühler mit Blick auf die Tabelle. Gemeinsam mit dem TuS Schutterwald führt der HC die Konkurrenz noch ohne einen einzigen Verlustpunkt an. Die Verfolger haben Minimum schon drei Spiele verloren.