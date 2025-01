Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen am Samstag auch ohne ihren Trainer Sven Bühler die Auswärtspartie beim TSV Heiningen. Gegen die völlig überforderten Gastgeberinnen steht am Ende ein völlig verdienter 34:18-Erfolg (19:6).

Susanne Degel 19.01.2025 - 19:46 Uhr

Gerd Römer, der Trainer der Regionalliga-Handballerinnen des TSV Heiningen, sah sich am Samstagabend nach nicht einmal neun Spielminuten bereits genötigt, eine erste Auszeit zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt lag sein Team in der heimischen Voralbhalle gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter HC Schmiden/Oeffingen bereits mit 0:7 in Rückstand. Ein Debakel bahnte sich an. Ideenlos im Angriff und löchrig in der Defensive – so präsentierten sich die Gastgeberinnen in der Anfangsphase. Am Ende stand ein 34:18-Erfolg der Gäste.