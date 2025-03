Die HC-Handballerinnen treten am Sonntag, 15 Uhr, in der Regionalliga beim abstiegsbedrohten TV Flein an.

Susanne Degel 13.03.2025 - 16:41 Uhr

Die halbwegs gute Nachricht zuerst: Die Verletzung, die sich Linda Leukert vor Wochenfrist im Spitzenduell der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen mit dem TuS Schutterwald zugezogen hat, könnte doch nicht ganz so schlimm sein, wie zunächst angenommen. Die Rückraumspielerin hat sich laut einer ersten Diagnose einen Riss am Schienbeinkopf des linken Beins zugezogen. Ausfallzeit sechs Wochen. Die schlechte Nachricht: Es könnte sich auch um einen Bruch handeln. Um das festzustellen, bedarf es aber noch weiterer radiologischer Untersuchungen. „Wir hoffen nicht, dass es ein Bruch ist, sonst würde Linda viel länger fehlen“, sagt der HC-Trainer Sven Bühler, der mit seinem Team am Sonntag, 15 Uhr, beim abstiegsbedrohten TV Flein antritt.