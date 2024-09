Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen zeigen am Samstagabend eine gelungene Vorstellung in der Verteidigung und gewinnen zum Saisonstart in der Regionalliga Baden-Württemberg gegen die Gäste der HSG Leinfelden-Echterdingen überlegen mit 22:16 (10:4).

Maximilian Hamm 22.09.2024 - 13:58 Uhr

Die gemeinsame Arbeit in der Abwehr war ein Schwerpunkt in der Saisonvorbereitung. Sie hat sich umgehend ausgezahlt. Zum Rundenstart in der Regionalliga Baden-Württemberg haben die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen am Samstagabend ihr Heimspiel in der Oeffinger Sporthalle gegen die Gäste der HSG Leinfelden-Echterdingen überlegen mit 22:16 (10:4) gewonnen. In der ersten Spielhälfte hatten die Gastgeberinnen nur vier Gegentreffer zugelassen. Das lag zum einen an den technischen Fehlern des Gegners, das lag aber vor allem an der Abwehrmauer des HC-Teams, das in der Defensive hervorragend harmonierte. Da spielte es dann auch nur eine untergeordnete Rolle, dass die Vorträge im Angriff – speziell vor der Pause – noch nicht den gewünschten Ertrag brachten. „Wir waren zu Beginn noch nicht so energiegeladen, entscheidend war dann die zweite Spielhälfte“, sagte der Co-Trainer Thomas Rost, der gemeinsam mit Anja Itterheim den erkrankten Chefcoach Sven Bühler vertrat.